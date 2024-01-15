Райнхарт забил в седьмом матче подряд, повторив рекорд Буре во «Флориде»

Сэм Райнхарт повторил рекорд Павла Буре во «Флориде».

Нападающий «Флориды» отметился голом в матче регулярного чемпионата против « ».

Таким образом, канадский хоккеист продлил голевую серию до семи матчей, повторив достижение Павла Буре, который забил за «Пантерс» в семи играх подряд в сезоне-2000/01. Это самая длительная серия с голами в истории клуба.

Это 32-й гол канадца в регулярном чемпионате

В нынешнем сезоне набрал 55 (32+23) баллов в 43 матчах.