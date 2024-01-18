Форвард СКА Хайруллин о голе «Амуру»: «Мы сегодня утром с Глотовым отрабатывали этот момент. Получается, все прошло недаром» 

Теги СКА Амур КХЛ Марат Хайруллин Василий Глотов Хоккей

Марат Хайруллин рассказал о своем голе в матче с «Амуром» (6:2).

— Сегодня получили удовольствие от игры. Ребята помогли забить хороший гол. Команда выиграла — очень рады.

— Расскажите подробнее о заброшенной шайбе. Как помогли одноклубники?

– Саша Никишин хорошо закрыл зону и отдал Василию [Глотову]. Я увидел, что Вася готов отдать мне передачу, и открылся в центр. Оставалось только подставить клюшку. Ничего сложного.

— Но ведь все происходит за доли секунды. Это все на рефлексах получается? Или успеваете подумать?

– Расскажу вам секрет: мы сегодня утром с Василием отрабатывали этот момент. Получается, все прошло недаром, – сказал нападающий СКА.

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3 комментария
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