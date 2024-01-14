Тамбиев про 5:2 с «Сибирью»: «Рад первой победе «Адмирала» в 2024-м, надеюсь, так и продолжим. У нас неплохие молодые ребята, но надо время. Москва не сразу строилась»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу 5:2 над «Сибирью».

«У нас получилась целостная игра. Практически 60 минут хорошей, целостной игры. Самое главное – реализация голевых моментов, мы реализовали те многочисленные моменты, которые создали. Забили много красивых шайб – это нужно оставить и развивать.

Мне понравились многие действия команды, практически 60 минут контролировали ход игры. Рад, что мы одержали первую победу в 2024 году. Надеюсь, что так и продолжим, потому что мы в долгу перед нашими болельщиками, скрывать не буду. Хочется больше их радовать.

С победой, готовимся к следующему матчу. После каждой игры мы что-то обсуждаем, есть, что подправить. Но после победной игры не хочется критических стрел в адрес команды. У нас молодая команда, много молодых игроков.

Любая потеря концентрации приводит к... А эти потери были. Потеря шайбы, проигранный стык, единоборство – инициатива сразу уходит сопернику. Конечно, мы все это видим. Но Москва не сразу строилась. У нас в руках неплохие молодые ребята, надо немножко времени. Они прислушиваются, стараются, выполняют. Но в высокий уровень. Для нас иногда очень высокий. Главное – чтобы был прогресс.

Я настолько расстроился из-за травмы , это страшная травма. Две сломанные руки – это ужас, конечно. Парень молодец, еще и попытался выйти с двумя переломами, снимаю шляпу – это настоящий хоккеист. Он выбыл надолго.

А Шулак первый раз вышел на лед после травмы. Зная его характер, он очень хочет играть, честно и профессионально относится к своему делу. Надеюсь, что в поездке сыграет, он летит с нами. Просто тут надо быть аккуратным со словами. Поездка из трех игр, надеемся, что будет играть», – сказал тренер « ».