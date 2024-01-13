Тамбиев о 2:4 от «Сибири»: «Очень недоволен «Адмиралом». Кто ошибается индивидуально, с тех и надо спрашивать. Они начинают что-то осознавать, только когда оказываются на трибуне» 

Теги Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев оценил поражение от «Сибири» (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Счет на табло, много индивидуальных ошибок и неправильных действий, от этого результат. Временами мы выглядели неплохо, но много ошибок. Надо играть более конкретно, более правильно.

В целом очень недоволен командой. Кто у нас ошибается индивидуально, с тех и надо спрашивать. Они понимают и начинают что-то осознавать, только когда оказываются на трибуне. Есть переоценка своих возможностей, в этой лиге нельзя допускать столько индивидуальных ошибок», – сказал главный тренер «Адмирала».

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