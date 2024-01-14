Овечкин пропустит второй матч подряд. Капитан «Вашингтона» не сыграет против «Рейнджерс»

Теги травмы Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин пропустит второй матч подряд.

Капитан «Вашингтона» не сыграет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.

Игра состоится в Нью-Йорке и начнется в 21:00 по московскому времени.

Предыдущий матч с «Рейнджерс» (3:2) российский хоккеист также пропустил из-за повреждения.

Александр Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ. Он забил 830 голов. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах этого сезона при показателе полезности «минус 11».

42 комментария
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Без него победили же лидера чемпионата.
Он точно ещё так важен для команды?
+45
-21
+24
да, обидно
выходные, 2 игры подряд в 21:00 и...
но здоровья конечно
+30
-8
+22
Без него только лучше
+30
-15
+15
Пора домой.
+9
-3
+6
Лишает меня честного заработка на «Овечкин не забьет». Холодильник пустой, все деньги в конторе, Саша, сыграй, мне надо поесть!
+8
-2
+6
Ответ Владислав Никонов
Без него победили же лидера чемпионата. Он точно ещё так важен для команды?
Так и с ним их побеждали) К чему наброс?
+5
0
+5
решил посмотреть Реал Барселону?
+6
-2
+4
Ответ Владислав Никонов
Без него победили же лидера чемпионата. Он точно ещё так важен для команды?
лучший бомбардир команды в сезоне? не, на хрен не нужен, конечно
+18
-14
+4
Теперь Грецкого можно догнать только через ночную лигу.
+11
-8
+3
В АХЛ его переводят
+6
-3
+3
Ответ Антон Фалафель
Теперь Грецкого можно догнать только через ночную лигу.
Там один пенсионер очень силен. Овчине там не место.
+6
-3
+3
Ответ Stenort
Возможно у Овечкина травма и ему требуется операция. Вашингтон совместно с Овечкиным тянет время сколько можно, чтобы у клуба было больше шансов на плей-офф, а Овечкин не потерял сезон полностью. У Михеева было так в прошлом сезоне. Может нелучшая игра Овечкина связана с травмой.
Да вполне может быть, тк он уж больно сдал в этом сезоне
+4
-2
+2
Ответ Stenort
Возможно у Овечкина травма и ему требуется операция. Вашингтон совместно с Овечкиным тянет время сколько можно, чтобы у клуба было больше шансов на плей-офф, а Овечкин не потерял сезон полностью. У Михеева было так в прошлом сезоне. Может нелучшая игра Овечкина связана с травмой.
Не возможно, а травма полученная в игре с Каролиной
+6
-4
+2
Ответ Bartez1986
лучший бомбардир команды в сезоне? не, на хрен не нужен, конечно
Они просто дальше одного матча не запоминают, с Овечкиным победили Рейнджерс 4-0
+6
-4
+2
Ответ Sivka
Лишает меня честного заработка на «Овечкин не забьет». Холодильник пустой, все деньги в конторе, Саша, сыграй, мне надо поесть!
теперь ставим на «Овечкин не запьет»
+2
0
+2
Я устал. Я ухожу.
+7
-5
+2
Ответ Stenort
Возможно у Овечкина травма и ему требуется операция. Вашингтон совместно с Овечкиным тянет время сколько можно, чтобы у клуба было больше шансов на плей-офф, а Овечкин не потерял сезон полностью. У Михеева было так в прошлом сезоне. Может нелучшая игра Овечкина связана с травмой.
В таком возрасте опасно с травмами тянуть
+1
0
+1
Ответ Bartez1986
лучший бомбардир команды в сезоне? не, на хрен не нужен, конечно
Лучший бомбардир Строум, что ты мелешь? Овечкин на 4-м месте.
+1
0
+1
запахло очередной победой Кэпс...
+13
-12
+1
Ответ senderoluminoso
теперь путинтим его команда ,госдума его офис
Его команда вашингтон и офис у него на площадке а где твоя команда тебя даже во двор не позовут
+3
-3
0
Ответ Sivka
Лишает меня честного заработка на «Овечкин не забьет». Холодильник пустой, все деньги в конторе, Саша, сыграй, мне надо поесть!
Чтобы на такой ставке выиграть на обед, тебе нужно квартиру поставить. Там кэф 1 к 1.00001
0
0
0
Ответ Duck Nightingale
Чтобы на такой ставке выиграть на обед, тебе нужно квартиру поставить. Там кэф 1 к 1.00001
А я экспрессом ставлю на Сан-Хосе шаркс
0
0
0
Ответ *MVP*
запахло очередной победой Кэпс...
это вряд ли, скорее всего расписали очки с бродвейскими, сегодня будет алаверды ))
0
0
0
Ответ Владислав Никонов
Так с ним и серия поражений)
Не поспоришь)
0
0
0
Без него победили в крайней игре !
+1
-1
0
хуёво
+2
-2
0
Тяжело команде будет без него. Кто передачи будет делать теперь
0
0
0
теперь путинтим его команда ,госдума его офис
+6
-6
0
Вы даже не понимаете, какой Сашка патриот России, решил что нужно лишить возможности жителей родины, лицезреть
медленное передвигание своей пятой точки по льду в праймовые 21-00 два дня подряд, лучший!
+5
-5
0
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