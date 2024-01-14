Овечкин пропустит второй матч подряд. Капитан «Вашингтона» не сыграет против «Рейнджерс»

Александр Овечкин пропустит второй матч подряд.

Капитан « » не сыграет в игре регулярного чемпионата НХЛ против « » из-за травмы нижней части тела.

Игра состоится в Нью-Йорке и начнется в 21:00 по московскому времени.

Предыдущий матч с «Рейнджерс» (3:2) российский хоккеист также пропустил из-за повреждения.

– второй снайпер в истории . Он забил 830 голов. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах этого сезона при показателе полезности «минус 11».