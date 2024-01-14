Овечкин пропустит второй матч подряд. Капитан «Вашингтона» не сыграет против «Рейнджерс»
Александр Овечкин пропустит второй матч подряд.
Капитан «Вашингтона» не сыграет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела.
Игра состоится в Нью-Йорке и начнется в 21:00 по московскому времени.
Предыдущий матч с «Рейнджерс» (3:2) российский хоккеист также пропустил из-за повреждения.
Александр Овечкин – второй снайпер в истории НХЛ. Он забил 830 голов. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.
Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах этого сезона при показателе полезности «минус 11».
Он точно ещё так важен для команды?
выходные, 2 игры подряд в 21:00 и...
но здоровья конечно
медленное передвигание своей пятой точки по льду в праймовые 21-00 два дня подряд, лучший!