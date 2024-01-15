Ничушкин включен в программу помощи игрокам НХЛ. Форвард «Колорадо» выбыл на неопределенный срок (Эдриан Дэйтер)

Валерий Ничушкин включен в программу помощи игрокам НХЛ.

Об этом рассказал специализирующийся на команде «Колорадо» журналист Эдриан Дэйтер.

Репортер добавил, что хоккеист выбыл на неопределенный срок. Официальной информации на данный счет пока что не опубликовано.

Российский нападающий не принял участие в прошлом матче «Эвеланш» против «Торонто» (5:3).

Также хоккеист не тренируется с командой на раскатке в преддверии игры чемпионата НХЛ против «Монреаля».

набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах нынешнего чемпионата .

Напомним, что в прошлом сезоне Ничушкин пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда « » в состоянии сильного алкогольного опьянения.