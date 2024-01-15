Ничушкин включен в программу помощи игрокам НХЛ. Форвард «Колорадо» выбыл на неопределенный срок (Эдриан Дэйтер)

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин включен в программу помощи игрокам НХЛ.

Об этом рассказал специализирующийся на команде «Колорадо» журналист Эдриан Дэйтер.

Репортер добавил, что хоккеист выбыл на неопределенный срок. Официальной информации на данный счет пока что не опубликовано.

Российский нападающий не принял участие в прошлом матче «Эвеланш» против «Торонто» (5:3).

Также хоккеист не тренируется с командой на раскатке в преддверии игры чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Валерий Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах нынешнего чемпионата НХЛ.

Напомним, что в прошлом сезоне Ничушкин пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.

32 комментария
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Да что же там такое?
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Иногда зло пробуждается, чтобы снова выбить Ничушкина на неопределенный срок
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Да ё##### ### !!! Что за хрень???
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здоровье конечно у Валеры моё почтение, бухая так играть
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Ответ GLW
зависимость от проституток
А ты рядом был? Свечку держал?
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Блин, так хорошо сезон начал, даже прекрасно! Я уж думал, что плэйоффная история с гостиницей забыта. И на тебе!
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Ответ BigHead
Эх, Валера. Перед сезоном замяли там мутное дело, Ландескуг пропускает сезон - Валера шикарно вписался в первое звено к Маккиннону и Рантанену. Казалась бы, тебе прет - играй и кайфуй. Но, видимо, Валера уже всего добился, чего хотел.
Он и кайфует)
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Главное, контракт хороший для игрока
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Что за программа помощи такая? Здравствуйте, я большой Вэл и я алкоголик? 😂
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Эх, Валера. Перед сезоном замяли там мутное дело, Ландескуг пропускает сезон - Валера шикарно вписался в первое звено к Маккиннону и Рантанену. Казалась бы, тебе прет - играй и кайфуй. Но, видимо, Валера уже всего добился, чего хотел.
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Слушайте, так может он так здорово играет, потому что бухает?
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Видимо все таки связано с нарктой
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Ответ Арсений1990
А ты рядом был? Свечку держал?
я не осуждаю)
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Хоть дали бы какие либо комментарии , человек ударно проводит сезон , значимая фигура в лавинах и вдруг снова что то происходит , как так ?
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Что происходит?!
В 10ке лучших сезона по заброшенным шайбам, яркая игра, больше очка за игру набирает и тут на тебе
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Белочка не отпускает
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Опять Алексея Арестовича в номер подсунули?
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Ответ Aleksey Plotnikov
Слушайте, так может он так здорово играет, потому что бухает?
Так наливали бы ему и всё.
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Ответ Radik_2.0
здоровье конечно у Валеры моё почтение, бухая так играть
Только олдскул. А как раньше играли халлы да эспозито всякие? 🤣 про одного Майоров, если не ошибаюсь, рассказывал, другой - сам про себя
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Ответ Алекс Рава
Главное по кузиной ДОРОГЕ не пойти
То дорожка Кевина Стивенса в первую очередь
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Мдась
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Каждый раз, как Валера выходит на проектную мощность, что-то вмешивается: раньше травмы, сейчас вот это
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я бы на месте владельца клуба поил бы и дальше Валеру, польза от этого огромная 🤤
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Приехали
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Вэла паходу дела ждем в одном звене с не забивающим Гальченюком в системе!
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Что опять случилось ?
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кто знает, Вэл выполняет свою работу, а вот какого в личной жизни....мы не знаем.
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