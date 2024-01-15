У Ничушкина проблемы с алкоголем. Игрок «Колорадо» – во второй раз в программе помощи игрокам НХЛ

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин алкоголь и спорт Дарья Тубольцева Хоккей

Валерий Ничушкин испытывает проблемы с алкоголем.

Журналист Эдриан Дэйтер, специализирующий на новостях о «Колорадо», сообщил, что российский хоккеист включен в программу помощи игрокам НХЛ.

Журналистка Дарья Тубольцева добавила, что это второй случай появления форварда в программе лиги.

В первый раз хоккеист оказался в программе в прошлом сезоне после ситуации в отеле, когда 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда Ничушкин пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

«Речь идет о проблемах с алкоголем», – отметила Тубольцева.

Российский нападающий не принял участие в прошлом матче «Эвеланш» против «Торонто» (5:3).

Валерий Ничушкин – четвертый бомбардир «Колорадо» в нынешнем сезоне, набрав 42 (22+20) очка в 40 матчах чемпионата. Он уступает по баллам трем игрокам в команде – Кэйлу Макару, Микко Рантанену и Нэтану Маккиннону.

65 комментариев
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Если он так под синькой играет, то как же он трезвым играет? Под 200 очков за сезон?
+184
-3
+181
Ответ Ебздрогыч
Если он так под синькой играет, то как же он трезвым играет? Под 200 очков за сезон?
Не взаимосвязано ваще никак.
Находится в праймовом с физиологической точки зрения возрасте. Пока организм прощает и позволяет побухивать и при этом не проседать в качестве игры.
Но это не значит что без бухла он автоматически вышел на новый уровень.
Кто его знает, может периодический бухач наоборот его стимулирует играть лучше, а без бухлишка он не такой воодушевленный)

У меня на разных работах было минимум 3 примера перед глазами, когда коллеги буквально фантастический КПД выдавали в четверг/пятницу в предвкушении того, что в пятницу вечером или в выходные они побухают. Для них это было лучшим стимулятором успеть сделать план и выполнить все поставленные задачи и даже больше. Нич возможно из этих)
+70
-7
+63
Ответ Ебздрогыч
Если он так под синькой играет, то как же он трезвым играет? Под 200 очков за сезон?
Трезвым у него засуха была 90 матчевая
+26
-1
+25
- ты знаешь, у меня проблемы...
- так говорить неправильно, ты посылаешь миру неверный посыл, отрицательную энергию. Правильно говорить не проблемы, а задачи.
- у меня задачи с алкоголем
+22
-5
+17
играл то очень хорошо в текущем сезоне
+16
0
+16
Ответ Montenegro Serbian
Не взаимосвязано ваще никак. Находится в праймовом с физиологической точки зрения возрасте. Пока организм прощает и позволяет побухивать и при этом не проседать в качестве игры. Но это не значит что без бухла он автоматически вышел на новый уровень. Кто его знает, может периодический бухач наоборот его стимулирует играть лучше, а без бухлишка он не такой воодушевленный) У меня на разных работах было минимум 3 примера перед глазами, когда коллеги буквально фантастический КПД выдавали в четверг/пятницу в предвкушении того, что в пятницу вечером или в выходные они побухают. Для них это было лучшим стимулятором успеть сделать план и выполнить все поставленные задачи и даже больше. Нич возможно из этих)
Я соглашусь. Не смотрите на то, что мне 24. Моя короткая история заключается в том, что я играл ранее в рок-группе местечковой и известной только в крайне узких кругах, плюсом играл в футбол на позиции вратаря. Так вот, с волнением я начал справляться с помощью алкоголя в 18 лет, выходя на сцену или на вратарскую линию. Мне это очень сильно помогало. Но к 20 годам это начало перерастать в алкоголизм самый настоящий, когда без алкоголя уже не то, чтоб жизни представить не мог, но частенько стал выпивать и чтобы просто выпить. После ушел на год в армию, потом вернулся и быстро все вернулось на круги своя, кроме тех моментов, когда нужно было на работу, но после работы я обязательно брал полтора литра пива. Потом опять футбол, опять группа, и все то же. А дальше начал себя загонять в психологическую яму, даже будучи под алкоголем. Появилась апатия к жизни, апатия к работе. Алкоголь вливался лишь для того, чтобы он был в организме. Но в 2021 году я переборол себя, разобрался в себе, и сейчас живу уже, практически, 3 года без алкоголя и это не мешает мне играть в группе вновь, на воротах, а еще работать на скорой)

Я понимаю, что ему труднее, и что справиться с алкогольной зависимостью известным личностям труднее. Труднее и потому, что ты постоянно находишься на людях, у тебя постоянные тренировки, ты постоянно под давлением и редко когда можешь остаться со своими мыслями на едине и без помощи специалистов обойтись, практически, невозможно. Вэлу удачи побороть зависимость и вернуться на лед!
+13
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+13
Как это работает?
в номере была бухая женщина по имени Ирина , а в программу борьбы с алкозависимостью попал мужчина по имени Валера.
+11
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+11
Когда он успевает поддавать? Матчи через день, еще и результат делает.
+10
-1
+9
Водочки для обводочки...никак Вэла из Челябы вывезти не получается...
+10
-1
+9
Ответ Jovid Mirzoev
Комментарий скрыт
И дальше что, все русские пьют?
+8
0
+8
Ответ Ебздрогыч
Если он так под синькой играет, то как же он трезвым играет? Под 200 очков за сезон?
Как Кузнецов под коксом
+12
-4
+8
Ответ DonaldBrashear 2.0
как можно так карьеру в утиль отправлять каждый раз? на месте боссов Колорадо был бы очень рассержен таким непрофессиональным отношением к делу. В прошлом ПО могли бы пошуметь, если бы не тот случай с женщиной Ириной какой-то, нет, замяли все, дальше играет и тут опять. Непрофессионально так поступать и абсолютно наплевательски по отношению ко всем партнерам по команде. Не уважение какое-то лютое к команде. А ведь они ему помогли, поверили в него в свое время, дали хороший длинный контракт.
Хороший длинный контракт - он заработал своей игрой, а не потому что в него кто-то где-то поверил😉
+10
-2
+8
Ну Вэл
+7
0
+7
Ответ Ебздрогыч
Если он так под синькой играет, то как же он трезвым играет? Под 200 очков за сезон?
есть версия что Макдэвид с Маккиненом его спаивают, чтобы не догнал
+7
0
+7
Ответ Ебздрогыч
Если он так под синькой играет, то как же он трезвым играет? Под 200 очков за сезон?
Он не под синькой играет…
А ушёл в запой. Это принципиально разные вещи. В этом и проблема, что в какой-то момент времени на него попросту нельзя расчитывать. Он в прямом смысле пропадает
+6
0
+6
Блин Валерка, ну играешь же круто, всех скептиков заткнул......эх
+7
-1
+6
Все мы иногда немного Ничушкин.
+5
0
+5
Ну Валера. Ну е-маё. Так поперло и на тебе...
+4
0
+4
" -А кто не пьёт? Назови!, нет я жду!" ©
+4
0
+4
Колорадо 43 матча
Вэл 40
вопрос: когда успевает поддавать, восстанавливаться и держать одну форму в лучшем сезоне по очкам?
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
Если он так под синькой играет, то как же он трезвым играет? Под 200 очков за сезон?
не, трезвым он выдавал безголевые сезоны за Даллас
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
- ты знаешь, у меня проблемы... - так говорить неправильно, ты посылаешь миру неверный посыл, отрицательную энергию. Правильно говорить не проблемы, а задачи. - у меня задачи с алкоголем
Нич у психолога
-в чём ваша проблема Валерий, расскажите
- видете ли если я невыпивший ворота кажутся такими маленькими, и у меня ощущения, что забить в них невозможно, но если я выпивший, ворота превращаются в футбольные, и соперник зачем-то играет без кипера.
- понятно, Валерий, алкоголь вызывает у вас "эффект Грецки-Лемье", я обязательно помогу вам избавиться от этой напасти.
+3
0
+3
Ответ Vedved
Хороший длинный контракт - он заработал своей игрой, а не потому что в него кто-то где-то поверил😉
типа, когда тебе дают контракт на 8 лет, в тебя не поверили? Не верили в него, и дали контракт длинный, да?

заработал он сейчас только то, чтобы его контракт выкупили, так подставлять команду, наплевательски к ней относясь.
+5
-2
+3
У Ирины день рождения?)
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Если он так под синькой играет, то как же он трезвым играет? Под 200 очков за сезон?
Трезвым серия из 91 матча без голов вроде была
+3
0
+3
как можно так карьеру в утиль отправлять каждый раз?
на месте боссов Колорадо был бы очень рассержен таким непрофессиональным отношением к делу. В прошлом ПО могли бы пошуметь, если бы не тот случай с женщиной Ириной какой-то, нет, замяли все, дальше играет и тут опять. Непрофессионально так поступать и абсолютно наплевательски по отношению ко всем партнерам по команде. Не уважение какое-то лютое к команде. А ведь они ему помогли, поверили в него в свое время, дали хороший длинный контракт.
+8
-5
+3
Ответ Anti S
Как это работает? в номере была бухая женщина по имени Ирина , а в программу борьбы с алкозависимостью попал мужчина по имени Валера.
все просто: ирина не играет в нхл
+3
-1
+2
Пусть пьет, раз игра идет)
+2
0
+2
Ответ balander09
Колорадо 43 матча Вэл 40 вопрос: когда успевает поддавать, восстанавливаться и держать одну форму в лучшем сезоне по очкам?
Вы серьёзно верите словам РОССИЙСКОЙ журналистки из личного тг-канала об алкоголе? Там может быть что угодно.
+3
-1
+2
Ответ Uzifovich
Под кокосом или другими нейростримуляторами можно и не такое выдавать, зависит от желания. Конкретно под алкоголем да, затруднительно. Думаю, это версия для плебса.
Чистов, Жердев играли с бодуна постоянно и были лидерами. Давно кстати в НХЛ пробы на наркотики начали брать?
+3
-1
+2
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