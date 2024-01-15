У Ничушкина проблемы с алкоголем. Игрок «Колорадо» – во второй раз в программе помощи игрокам НХЛ
Валерий Ничушкин испытывает проблемы с алкоголем.
Журналист Эдриан Дэйтер, специализирующий на новостях о «Колорадо», сообщил, что российский хоккеист включен в программу помощи игрокам НХЛ.
Журналистка Дарья Тубольцева добавила, что это второй случай появления форварда в программе лиги.
В первый раз хоккеист оказался в программе в прошлом сезоне после ситуации в отеле, когда 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда Ничушкин пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).
«Речь идет о проблемах с алкоголем», – отметила Тубольцева.
Российский нападающий не принял участие в прошлом матче «Эвеланш» против «Торонто» (5:3).
Валерий Ничушкин – четвертый бомбардир «Колорадо» в нынешнем сезоне, набрав 42 (22+20) очка в 40 матчах чемпионата. Он уступает по баллам трем игрокам в команде – Кэйлу Макару, Микко Рантанену и Нэтану Маккиннону.
Находится в праймовом с физиологической точки зрения возрасте. Пока организм прощает и позволяет побухивать и при этом не проседать в качестве игры.
Но это не значит что без бухла он автоматически вышел на новый уровень.
Кто его знает, может периодический бухач наоборот его стимулирует играть лучше, а без бухлишка он не такой воодушевленный)
У меня на разных работах было минимум 3 примера перед глазами, когда коллеги буквально фантастический КПД выдавали в четверг/пятницу в предвкушении того, что в пятницу вечером или в выходные они побухают. Для них это было лучшим стимулятором успеть сделать план и выполнить все поставленные задачи и даже больше. Нич возможно из этих)
- так говорить неправильно, ты посылаешь миру неверный посыл, отрицательную энергию. Правильно говорить не проблемы, а задачи.
- у меня задачи с алкоголем
Я понимаю, что ему труднее, и что справиться с алкогольной зависимостью известным личностям труднее. Труднее и потому, что ты постоянно находишься на людях, у тебя постоянные тренировки, ты постоянно под давлением и редко когда можешь остаться со своими мыслями на едине и без помощи специалистов обойтись, практически, невозможно. Вэлу удачи побороть зависимость и вернуться на лед!
в номере была бухая женщина по имени Ирина , а в программу борьбы с алкозависимостью попал мужчина по имени Валера.
А ушёл в запой. Это принципиально разные вещи. В этом и проблема, что в какой-то момент времени на него попросту нельзя расчитывать. Он в прямом смысле пропадает
Вэл 40
вопрос: когда успевает поддавать, восстанавливаться и держать одну форму в лучшем сезоне по очкам?
-в чём ваша проблема Валерий, расскажите
- видете ли если я невыпивший ворота кажутся такими маленькими, и у меня ощущения, что забить в них невозможно, но если я выпивший, ворота превращаются в футбольные, и соперник зачем-то играет без кипера.
- понятно, Валерий, алкоголь вызывает у вас "эффект Грецки-Лемье", я обязательно помогу вам избавиться от этой напасти.
заработал он сейчас только то, чтобы его контракт выкупили, так подставлять команду, наплевательски к ней относясь.
на месте боссов Колорадо был бы очень рассержен таким непрофессиональным отношением к делу. В прошлом ПО могли бы пошуметь, если бы не тот случай с женщиной Ириной какой-то, нет, замяли все, дальше играет и тут опять. Непрофессионально так поступать и абсолютно наплевательски по отношению ко всем партнерам по команде. Не уважение какое-то лютое к команде. А ведь они ему помогли, поверили в него в свое время, дали хороший длинный контракт.