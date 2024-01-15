У Ничушкина проблемы с алкоголем. Игрок «Колорадо» – во второй раз в программе помощи игрокам НХЛ

Валерий Ничушкин испытывает проблемы с алкоголем.

Журналист Эдриан Дэйтер, специализирующий на новостях о «Колорадо», сообщил, что российский хоккеист включен в программу помощи игрокам .

Журналистка Дарья Тубольцева добавила, что это второй случай появления форварда в программе лиги.

В первый раз хоккеист оказался в программе в прошлом сезоне после ситуации в отеле, когда 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тогда Ничушкин пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

«Речь идет о проблемах с алкоголем», – отметила Тубольцева.

Российский нападающий не принял участие в прошлом матче «Эвеланш» против «Торонто» (5:3).

– четвертый бомбардир в нынешнем сезоне, набрав 42 (22+20) очка в 40 матчах чемпионата. Он уступает по баллам трем игрокам в команде – Кэйлу Макару, Микко Рантанену и Нэтану Маккиннону.