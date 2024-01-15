Александр Кожевников: «Президент России – хоккейный человек. У нас традиции, что многое замыкается на первом человеке в государстве. Во Франции пишут Макрону – не ветераны хоккея, а ветераны ЛГБТ*»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Александр Кожевников Политика Эммануэль Макрон Хоккей

Александр Кожевников высказался о письме ветеранов СКА в адрес Владимира Путина.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

– Что еще отметите по итогам этой недели?

– Полку городских сумасшедших прибыло. Гашек со своими смешными нравоучениями начал доминировать в «ютубе» – примерно так же, как 20 лет назад на воротах «Баффало» во время бомбардировок Югославии. А за ним потянулись его российские коллеги.

Больше всего меня веселят наши журналисты от футбола, которые полезли в околохоккейные темы. Майонезную фабрику мы уже обсуждали.

Теперь еще одна такая «фабрика» высмеяла письмо ветеранов СКА президенту нашей страны, глубокомысленно пояснив, что ветераны «ПСЖ» не пишут Макрону, а ветераны американского футбола – Байдену.

Наши СМИ на первых страницах всю эту бредятину перепечатали. При этом об инициативе «Югры» никто даже не вспомнил. Позорище!

– Разве футбольный репортер по теме президентских писем отчасти не прав?

– Президент России – хоккейный человек, в свое время он стоял у истоков КХЛ.

Почему бы ветеранам хоккея именно ему не написать о своей проблеме, тем более что у нас такие традиции, когда многое замыкается на первом человеке в государстве? И чего тут стыдиться?

Кстати, судя по последним назначениям в правительстве Франции, активно пишут письма и тому же Макрону, который тоже стоял у определенных истоков.

Да, пишут не ветераны хоккея, а ветераны ЛГБТ*. Что ж, у каждой страны свои традиции, надо их уважать, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией в РФ.

7 комментариев
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человек дожил до 60 лет, но так и не понял, что традиции – это необязательно хорошо.
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Если что, Макрон был на стадионе, когда сборная его страны стала чемпионом мира по самому популярному виду спорта на планете (и потом общался с футболистами).

Ну просто даже если в этой бессмысленной сфере меряться, то получается упсик. Гризманн и Мбаппе как-то покруче ветеранов СКА будут.
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Опять нажрался...
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тем более что у нас такие традиции, когда многое замыкается на первом человеке в государстве? И чего тут стыдиться?

Действительно, зачем стыдиться отсутствия политических институтов власти, отсутствия разделения властей. Есть царь, бояре и холопы. Традиции у нас такие
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У нас патриоты-лизуны типа Кожевы или Назара постоянно любят это ЛГБТ приплести)) Какие-то латентные товарищи,прям по Фрейду))
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Мой лучший друг это призедент Путин!
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