Максим Цыплаков: «Ковальчук держит раздевалку своим авторитетом, много разговаривает с ребятами. Все к нему прислушиваются»
Максим Цыплаков рассказал, как Илья Ковальчук общается с партнерами по «Спартаку».
«Ковальчук много разговаривает с ребятами, подбадривает всех. Раздевалку держит своим авторитетом. Все к нему прислушиваются.
Обидно, что никак не выиграем. С конца 2023 года какая-то черная полоса пошла. В следующих матчах будем стараться изо всех сил победить», – сказал нападающий красно-белых.
Хотя, минус 3 качественных центра - причина номер 1...
Так-так... Показалось?