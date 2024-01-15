Максим Цыплаков: «Ковальчук держит раздевалку своим авторитетом, много разговаривает с ребятами. Все к нему прислушиваются»

Максим Цыплаков рассказал, как Илья Ковальчук общается с партнерами по «Спартаку».

« много разговаривает с ребятами, подбадривает всех. Раздевалку держит своим авторитетом. Все к нему прислушиваются.

Обидно, что никак не выиграем. С конца 2023 года какая-то черная полоса пошла. В следующих матчах будем стараться изо всех сил победить», – сказал нападающий красно-белых.