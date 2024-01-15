Максим Цыплаков: «Ковальчук держит раздевалку своим авторитетом, много разговаривает с ребятами. Все к нему прислушиваются»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Максим Цыплаков Хоккей

Максим Цыплаков рассказал, как Илья Ковальчук общается с партнерами по «Спартаку».

«Ковальчук много разговаривает с ребятами, подбадривает всех. Раздевалку держит своим авторитетом. Все к нему прислушиваются.

Обидно, что никак не выиграем. С конца 2023 года какая-то черная полоса пошла. В следующих матчах будем стараться изо всех сил победить», – сказал нападающий красно-белых. 

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8 комментариев
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Не говорить надо а играть , тоже мне положенец нашелся 🤦🏻‍♂️с таким авторитетом в плей офф потолок первый раунд
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Авторитет - это не когда много разговариваешь да ещё со всеми. Это когда в нужное время, ёмко и по делу. Так примерно и понятно, что там бессмысленная говорильня от смотрящего...
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Лучше б молчал
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Держит хату
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Баблочук отобрал у всех паспорта, повезло травмированным))
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Не из-за этого и 6 матчей подряд поражения?
Хотя, минус 3 качественных центра - причина номер 1...
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Авторитет, который держит раздевалку, много разговаривает, но терпит одно поражение за другим, хотя все считают, что он не виноват, потому что лишены разума проследить причинно-следственную связь...
Так-так... Показалось?
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