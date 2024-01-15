Панин об Амирове: «Это был очень добрый, открытый, улыбчивый человек. Зная, что его не будет, он все равно продолжал бороться»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Родион Амиров Хоккей

Григорий Панин рассказал, почему номер Родиона Амирова вывели из обращения.

21-летний игрок «Салавата Юлаева» умер 14 августа. Около полутора лет Родион Амиров проходил лечение от опухоли головного мозга, у него развилась 4-я стадия рака.

– Ринат Баширов говорил, что именно вы предложили вывести из обращения номер Родиона Амирова.

– Это было общее решение. Не хочу себе это приписывать. Об этом думали все – и руководство, и игроки команды. Неважно, кто это предлагает.

– Многие люди такого решения не поняли. Не могли бы для них объяснить, почему стоило закрепить 27-й номер за Родионом?

– Даже сейчас непросто об этом говорить. Родион родился в Ишимбае и в каком-то возрасте оказался в «Салавате». Парень очень талантливый. Это был очень добрый, открытый, улыбчивый человек. У него была очень хорошая перспектива. То, что произошло с ним после того, как у него диагностировали неизлечимую болезнь… Он стал примером своей силы духа, своей борьбы с этой болезнью… Ему же сразу говорили, что оставалось совсем немножко, а он на протяжении двух лет боролся с этим.

Родион – пример того, как человек, зная, что его не будет, все равно продолжал бороться. И почему хотя бы этим примером не показать другим, что он заслуживает, чтобы его майка была под сводами дворца? Те люди, которые оценивают человека по кубкам и прочим достижениям… Это не всегда работает, не всегда может быть так. Кто-то примером борьбы с болезнью может показать больше, чем человек с большим количеством регалий.

– Часто с ним общались в последние месяцы его жизни?

– Не могу сказать, что часто. Но мы созванивались, поддерживали связь. Виделись в Москве перед тем, как это произошло… Созванивались последний раз по квартире, он ремонт делал, спрашивал совета… Мы всегда его старались поддерживать, все пацаны в команде его ждали. Это очень непросто, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

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3 комментария
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Ребята хорошо было - бы выиграть кубок Гагарина и посвятить памяти Родиона Амирова. Любим и помним, стойкостью духа он пример для подражания многих отчаявшихся людей.
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Очень тяжелая история для команды
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