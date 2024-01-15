Панин об Амирове: «Это был очень добрый, открытый, улыбчивый человек. Зная, что его не будет, он все равно продолжал бороться»

Григорий Панин рассказал, почему номер Родиона Амирова вывели из обращения.

21-летний игрок «Салавата Юлаева» умер 14 августа. Около полутора лет Родион Амиров проходил лечение от опухоли головного мозга, у него развилась 4-я стадия рака.

– Ринат Баширов говорил, что именно вы предложили вывести из обращения номер Родиона Амирова.

– Это было общее решение. Не хочу себе это приписывать. Об этом думали все – и руководство, и игроки команды. Неважно, кто это предлагает.

– Многие люди такого решения не поняли. Не могли бы для них объяснить, почему стоило закрепить 27-й номер за Родионом?

– Даже сейчас непросто об этом говорить. Родион родился в Ишимбае и в каком-то возрасте оказался в «Салавате». Парень очень талантливый. Это был очень добрый, открытый, улыбчивый человек. У него была очень хорошая перспектива. То, что произошло с ним после того, как у него диагностировали неизлечимую болезнь… Он стал примером своей силы духа, своей борьбы с этой болезнью… Ему же сразу говорили, что оставалось совсем немножко, а он на протяжении двух лет боролся с этим.

Родион – пример того, как человек, зная, что его не будет, все равно продолжал бороться. И почему хотя бы этим примером не показать другим, что он заслуживает, чтобы его майка была под сводами дворца? Те люди, которые оценивают человека по кубкам и прочим достижениям… Это не всегда работает, не всегда может быть так. Кто-то примером борьбы с болезнью может показать больше, чем человек с большим количеством регалий.

– Часто с ним общались в последние месяцы его жизни?

– Не могу сказать, что часто. Но мы созванивались, поддерживали связь. Виделись в Москве перед тем, как это произошло… Созванивались последний раз по квартире, он ремонт делал, спрашивал совета… Мы всегда его старались поддерживать, все пацаны в команде его ждали. Это очень непросто, – сказал защитник «Салавата Юлаева».