Панин о расширении КХЛ: «Будет финансирование – будет «Кузня», «Югра», Дубай – дружественная страна. Не можем соперничать с канадцами, американцами, а в иностранных командах они будут играть»

Теги Салават Юлаев Металлург Нк Григорий Панин КХЛ Югра Чемпионат.com Хумо Хоккей

Григорий Панин поделился мнением о возможности расширения КХЛ.

– Успешное возвращение «Лады» – аргумент в пользу дальнейшего расширения КХЛ?

– Аргумент здесь может быть один – личная заинтересованность руководителей, владельцев крупной компании. Либо по принуждению региона возвращаться. Нужно, чтобы в клубах появлялись деньги.

Появятся деньги – и народ поедет, и инфраструктуру выстроят, и быт наладят. В наше время всё упирается в финансирование.

Будет финансирование – будет и «Кузня», и «Югра», и Дубай тот же самый. Планировали туда расширяться, тем более это дружественная страна для нас сейчас. «Хумо» еще из Узбекистана есть.

Иностранные команды, состоящие из легионеров, принесут новизну в наш чемпионат.

На международной арене мы сейчас не можем соперничать с теми же канадцами, американцами, чехами, финнами, шведами, а в таких командах они как раз будут играть.

Определенный уровень там будет поддерживаться, если там будет соответствующее финансирование. Это плацдарм для роста и получения международного опыта, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

4 комментария
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Ответ slipar
Товарищ Панин, в мире нет такой страны как Дубай. Дубай - город в ОАЭ.
Столица ОАЭ - Абу-Даби.
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Ответ Операция Ы
Столица ОАЭ - Абу-Даби.
Пасиб. Исправил
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