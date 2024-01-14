Панин о расширении КХЛ: «Будет финансирование – будет «Кузня», «Югра», Дубай – дружественная страна. Не можем соперничать с канадцами, американцами, а в иностранных командах они будут играть»
Григорий Панин поделился мнением о возможности расширения КХЛ.
– Успешное возвращение «Лады» – аргумент в пользу дальнейшего расширения КХЛ?
– Аргумент здесь может быть один – личная заинтересованность руководителей, владельцев крупной компании. Либо по принуждению региона возвращаться. Нужно, чтобы в клубах появлялись деньги.
Появятся деньги – и народ поедет, и инфраструктуру выстроят, и быт наладят. В наше время всё упирается в финансирование.
Будет финансирование – будет и «Кузня», и «Югра», и Дубай тот же самый. Планировали туда расширяться, тем более это дружественная страна для нас сейчас. «Хумо» еще из Узбекистана есть.
Иностранные команды, состоящие из легионеров, принесут новизну в наш чемпионат.
На международной арене мы сейчас не можем соперничать с теми же канадцами, американцами, чехами, финнами, шведами, а в таких командах они как раз будут играть.
Определенный уровень там будет поддерживаться, если там будет соответствующее финансирование. Это плацдарм для роста и получения международного опыта, – сказал защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин.