«Салават Юлаев» вывел номер Амирова из обращения. Стяг поднят под своды «Уфа-Арены»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг фото Уфа-Арена КХЛ Родион Амиров Хоккей

«Салават Юлаев» вывел номер Родиона Амирова из обращения.

Церемония состоялась перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом».

Стяг с номер 27, под которым выступал хоккеист, поднят под своды «Уфа-Арены».

«Родион Амиров ушел из жизни 14 августа 2023 года. Два года назад молодому игроку был вынесен тяжелый диагноз – опухоль головного мозга. Он до конца боролся с болезнью и был настроен только на победу.

Родион – талантливый и яркий нападающий. Он навсегда останется в наших сердцах и будет вдохновлять молодых хоккеистов.

Амиров – яркий пример стойкости, мужества и профессионализма. Он – гордость хоккейного клуба «Салават Юлаев», – говорится в сообщении клуба.

Фото: страница «Салавата Юлаева» в «ВКонтакте»

7 комментариев

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Андрей Тюрин
Конечно жаль парня, но, имхо его номер выводить из обращения перебор.
+12
-4
+8
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neolag
Ответ Stepan Alexandrovich
А металлург выводит в свою очередь из обращения Салават Юлаев
У тебя все хорошо?ты в порядке?
+5
0
+5
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Линар Нуртдинов
Ответ neolag
У тебя все хорошо?ты в порядке?
Да он три два раз слабоумный
+3
0
+3
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Линар Нуртдинов
Ответ Андрей Тюрин
Конечно жаль парня, но, имхо его номер выводить из обращения перебор.
Полностью солидарен..
+3
-1
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Bashibuzuck
Правильно я считаю
0
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4k7shv9zrw
Ответ Андрей Тюрин
Конечно жаль парня, но, имхо его номер выводить из обращения перебор.
Не переживайте, в России живем, сегодня выводят, послезавтра новые менеджеры придут скажут что посовещались, подумали, туда-сюда, 27 номер должен быть игровым… и введут обратно
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