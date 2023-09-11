«Салават Юлаев» вывел номер Амирова из обращения. Стяг поднят под своды «Уфа-Арены»

«Салават Юлаев» вывел номер Родиона Амирова из обращения.

Церемония состоялась перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом».

Стяг с номер 27, под которым выступал хоккеист, поднят под своды «Уфа-Арены».

«Родион Амиров ушел из жизни 14 августа 2023 года. Два года назад молодому игроку был вынесен тяжелый диагноз – опухоль головного мозга. Он до конца боролся с болезнью и был настроен только на победу.

Родион – талантливый и яркий нападающий. Он навсегда останется в наших сердцах и будет вдохновлять молодых хоккеистов.

Амиров – яркий пример стойкости, мужества и профессионализма. Он – гордость хоккейного клуба «Салават Юлаев», – говорится в сообщении клуба.

Фото: страница «Салавата Юлаева» в «ВКонтакте»