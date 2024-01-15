Панин о Козлове: «Он верен себе и уверен в нас. У тренера не должно быть перепада настроения, истерик, перехода на личности. Иначе можно свой статус и стиль потерять»

Григорий Панин оценил работу Виктора Козлова во главе «Салавата Юлаева».

– Вы говорили, что – тренер демократичный. Он остается таким, даже когда у «Салавата» что-то не идет?

– Есть такая штука – быть верным себе. Виктор Николаевич верен себе и уверен в нас. По ходу сезона, игры, смены может быть многое, но у тренера не должно быть перепада настроения, истерик, перехода на личности. Баланс Виктора Николаевича дает возможность расти молодым пацанам, которые прогрессируют каждый год, и не посыпать голову пеплом после неважно сыгранных матчей. Иначе можно очень быстро свой тренерский статус и стиль потерять.

Если придерживаешься чего-то одного, то не можешь в какой-то момент показывать не себя. Это важный тренерский механизм, который помогает проходить через этапы регулярного чемпионата.

– Видите, как и в чем он растет как тренер?

– Не знаю шкалу и градацию роста. Думаю, нужно судить по результату. Наша игра стала более сбалансированной. Как результат – мы пропускаем меньше всех на Востоке. Это определяет его тренерский рост. Виктор Николаевич мобилен – если взять начало сезона, то мы придерживались более оборонительной тактики. По ходу сезона он поменял рисунок вместе с тренерским штабом, и команда стала совершенно другой.

– Козлов был в штабе у Томи Лямся. Что-то от него осталось в методах Виктора Николаевича?

– Наверное, что-то осталось. Финны же пропагандируют очень быстрый хоккей – не замедлять игру, ускорять и обострять ее. Не пятиться, не играть в откат, а наоборот. Конечно, у финской системы есть определенные каноны обороны, но главное – не давать сопернику начать атаку.

– После вылета из Кубка Гагарина и по ходу этого сезона Козлова часто критиковали. Помните хоть небольшой отрезок вашего пребывания в «Салавате», когда не было таких разговоров о фигуре тренера?

– В Уфе такое было всегда. Здесь очень требовательные, рьяные болельщики. Если прямо отвечать, то не было такого сезона, когда не было бы претензий. Но это нормально для нашего вида спорта. Все хотят только выигрывать, но так, к сожалению, не бывает. Поражения дают пищу для размышлений и роста. Прошлогоднее поражение «Адмиралу» в плей-офф дало толчок к изменениям этого сезона.

– То есть внешнее давление нормально влияет на команду?

– Да это в принципе нормально – давление на тренера, игроков, руководство. Это естественные процессы, – сказал защитник « ».