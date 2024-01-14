Сибирь – Салават Юлаев где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 18 января
В четверг, 18 января, сыграют Сибирь и Салават Юлаев в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Сибирь».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сибирь – Салават Юлаев
- Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.