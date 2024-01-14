Авангард – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 17 января
В среду, 17 января, сыграют Авангард и ЦСКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «G-Drive Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Авангард – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.