Тампа-Бэй – Миннесота где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 19 января
В пятницу, 19 января, сыграют Тампа-Бэй и Миннесота в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Amalie Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Тампа-Бэй – Миннесота
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.