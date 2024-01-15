Никита Щитов: «Некомпетентных арбитров могут проталкивать по блату. В России нужно делать школу судейства»

Никита Щитов оценил уровень судейства в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Я бы негативно к судейству не относился. Невозможно быть без ошибок, потому что игра быстрая и есть человеческий фактор. Хоккеисты на льду тоже ошибаются.

Понятно, что в России нужно делать школу судейства, чтобы профессионально обучали людей, которые хотят пойти в эту профессию. А то как у нас получается: чтобы попасть в , нужно пройти определенные ступени, но там могут быть свои руководители, которые проталкивают некомпетентных арбитров по блату.

Судейство – это хорошая возможность, если у тебя не получилось с хоккеем, и на уровне КХЛ можно зарабатывать неплохие деньги. Тяжелая, но интересная профессия. Однако не все попадают туда за счет профессиональных качеств. Поэтому в нашей стране нужна школа судейства и более четкий контроль методики обучения. Есть к чему стремиться. Возможно, люди возьмутся за это дело и захотят стать в этой профессии лучше. Руководство в лице видит за собой ошибки, хотя и старается отвести критику от судей.

Еще я считаю, что у нас рано списывают судей, идет искусственное омоложение. Столько арбитров, которые еще могли бы работать, покидают лигу. Взрослый судья – это выглядит более эстетически красиво, чем молодой пацан. Я считаю, что они рано заканчивают карьеру и что возраст арбитров должен быть выше. Нужно возвращать таких судей, как », – считает бывший хоккеист клубов КХЛ.