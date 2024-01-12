КХЛ накажет арбитра Наумова за фразу «рот закрой, #####» в адрес Кравеца: «Приносим извинения за неподобающее поведение»

Теги Авангард Амур судьи КХЛ Михаил Кравец Денис Наумов Алексей Анисимов судья брань Хоккей

КХЛ накажет судью, нагрубившего тренеру «Авангарда» Михаилу Кравецу.

По ходу игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) Кравец общался с арбитрами. Тренер «Авангарда» задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой. Рот закрой, ##### (блин)!»

«Континентальная хоккейная лига в лице Департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ «Амур» – «Авангард». Данный эпизод не красит арбитра, мы все – одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу.

Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», – заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

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15 комментариев
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Отправят судить в Антарктиду? Таких надо вообще убирать из спорта. Совсем охренел.
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последствие тотального запрета на критику. штраф за слова в адрес арбитра. и так далее. когда ты окружное неприкосновенностью ты становишься небожителем
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Ну это действительно сельпо. Зато фамилии игроков на английском)
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Свисток разместят на недельку в нетипичном, но логичном после такого поступка месте? :)
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Ответ Гормек Лютый
Отправят судить в Антарктиду? Таких надо вообще убирать из спорта. Совсем охренел.
зачем в Антарктиду, на Северный полюс к Медведям))
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Ответ Артём Подмарёв
зачем в Антарктиду, на Северный полюс к Медведям))
Пингвины тоже хотят поиграть в хоккей с судейством)
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Гнать , блин, надо . А Анисимову пару раз по триста тыр выписать, чтобы прочувствовал на себе свои правила. А вообще , бардак развел в судействе.
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А когда кто-нибудь из тренеров извинится за своё хамство?
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Кравцу надо было ответить в стиле Артиса Аболса https://www.youtube.com/watch?v=xGv_x764QSM&ab_channel=MaxWasilenko
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300 тыс было бы справедливо
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Каким образом? Отнимет свисток на месяц? Увольнение, или ссылка в Благовещенск. Или на Таймыр
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нужно было на небезызвестном "Латышском" ответить 😁
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А Знарка когда накажут за его быдлячество, или грязного Назза, или наконец Ромку Вротенберга
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Ответ marshal .masha
Ну это действительно сельпо. Зато фамилии игроков на английском)
По английски не мог послать, тогда бы было более понятно. У нас же англоязычная страна, поэтому фамилии на нашем языке 😃
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Ответ Mi4eL
последствие тотального запрета на критику. штраф за слова в адрес арбитра. и так далее. когда ты окружное неприкосновенностью ты становишься небожителем
чувствую друг, что пятница наступила)))
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