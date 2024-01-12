КХЛ накажет арбитра Наумова за фразу «рот закрой, #####» в адрес Кравеца: «Приносим извинения за неподобающее поведение»

КХЛ накажет судью, нагрубившего тренеру «Авангарда» Михаилу Кравецу.

По ходу игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) общался с арбитрами. Тренер « » задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой. Рот закрой, ##### (блин)!»

«Континентальная хоккейная лига в лице Департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ « » – «Авангард». Данный эпизод не красит арбитра, мы все – одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу.

Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», – заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.