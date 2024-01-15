CAS зарегистрировал апелляцию ЦСКА на запрет трансферов: «Дата слушания еще не назначена»
CAS зарегистрировал апелляцию ЦСКА на запрет трансферов.
Об этом рассказали в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.
«Судебное разбирательство находится на ранней стадии, дата слушания еще не назначена», – сообщили в CAS.
Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером Федотовым из‑за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией». Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.
ФХР направила в ИИХФ апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь продолжил играть, несмотря на дисквалификацию.