CAS зарегистрировал апелляцию ЦСКА на запрет трансферов: «Дата слушания еще не назначена»

CAS зарегистрировал апелляцию ЦСКА на запрет трансферов.

Об этом рассказали в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.

«Судебное разбирательство находится на ранней стадии, дата слушания еще не назначена», – сообщили в .

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером из‑за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией». Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.

ФХР направила в апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь продолжил играть, несмотря на дисквалификацию.