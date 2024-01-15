CAS зарегистрировал апелляцию ЦСКА на запрет трансферов: «Дата слушания еще не назначена»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ CAS Иван Федотов ТАСС Хоккей

CAS зарегистрировал апелляцию ЦСКА на запрет трансферов.

Об этом рассказали в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.

«Судебное разбирательство находится на ранней стадии, дата слушания еще не назначена», – сообщили в CAS

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером Федотовым из‑за действующего соглашения хоккеиста с «Филадельфией». Российский вратарь с 1 сентября был дисквалифицирован на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на международные трансферы сроком на год.

ФХР направила в ИИХФ апелляции со стороны клуба и хоккеиста, однако они были отклонены. Вратарь продолжил играть, несмотря на дисквалификацию.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CAS Такая же ангажированная организация , как и все в ЕС по отношению к нам , обращение видимо для проформы , для галочки ✅
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий