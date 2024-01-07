Тардиф о ситуации с апелляцией ФХР на штраф из-за Федотова: «Комментариев нет. ИИХФ только обратила внимание на то, что он продолжает играть»

ИИХФ пока не комментирует ситуацию вокруг апелляции ФХР из-за Ивана Федотова.

Об этом сообщил президент международной федерации Люк Тардиф.

«Комментариев нет. ИИХФ только обратила внимание на то, что Федотов продолжает играть», – сказал Тардиф.

Напомним, КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР позицию о незаконности решения ИИХФ в плане прав спортсмена на труд.

После того, как Федотов появился на льду в первом матче, ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России на 5,6 тысячи долларов. Апелляцию ФХР рассматривает дисциплинарный совет ИИХФ.

Ранее дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Такое решение приняли после того, как Федотов, согласно утверждению ИИХФ, нарушил правила контракта с «Филадельфией».