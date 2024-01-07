Тардиф о ситуации с апелляцией ФХР на штраф из-за Федотова: «Комментариев нет. ИИХФ только обратила внимание на то, что он продолжает играть»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ Иван Федотов ТАСС Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ пока не комментирует ситуацию вокруг апелляции ФХР из-за Ивана Федотова.

Об этом сообщил президент международной федерации Люк Тардиф.

«Комментариев нет. ИИХФ только обратила внимание на то, что Федотов продолжает играть», – сказал Тардиф.

Напомним, КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР позицию о незаконности решения ИИХФ в плане прав спортсмена на труд.

После того, как Федотов появился на льду в первом матче, ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России на 5,6 тысячи долларов. Апелляцию ФХР рассматривает дисциплинарный совет ИИХФ.

Ранее дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Такое решение приняли после того, как Федотов, согласно утверждению ИИХФ, нарушил правила контракта с «Филадельфией». 

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1 комментарий
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Прокуратура. Защита трудовых прав. Бабушкинский суд потом подключится. Карманные решения. За все все равно придется потом отвечать. Сколько сейчас не придумывай на коленке отмазок.
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