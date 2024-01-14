Симашев о МЧМ: «Видел фразу Мичкова о победе России – я с ним согласен. Мы бы стали победителями. Команда была бы одной из сильнейших за всю историю турнира»

Теги Локомотив Молодежная сборная России по хоккею с шайбой НХЛ молодежная сборная Канады молодежная сборная Чехии молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ Матвей Мичков Дмитрий Симашев Хоккей

Дмитрий Симашев считает, что Россия выиграла бы МЧМ-2024.

Молодежный чемпионат мира-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.

– Смотрели молодежный чемпионат мира?

– Да, я слежу за каждым молодежным чемпионатом мира – мне это интересно. Знаком с вратарем сборной Чехии Михаэлем Грабалом.

Мы познакомились с ним на драфте, успели пообщаться пару дней. Знаю многих игроков на турнире, по несколько в каждой сборной.

– Были удивлены вылету Канады в четвертьфинале?

– Не могу сказать, что удивился. Я держал в голове то, что чехи могут выиграть у канадцев, потому что они смотрелись организованнее.

Стиль Канады: заходишь в зону, бросаешь и идешь бить, ломать, крушить. У Чехии же более европейский, комбинационный хоккей.

– Представляли, как могла бы пошуметь на турнире сборная России?

– На днях видел фразу Матвея Мичкова, который сказал, что Россия выиграла бы МЧМ. Не буду скромничать – я с ним согласен. Верю в наших ребят 2004-2006 годов, мы бы стали победителями.

Мы с парнями обсуждали возможной состав нашей сборной. Думаю, все зависело бы от тренера и возможности ребят поехать на турнир ведь случаются повреждения.

Но я думаю, любой хоккеист сыграл бы на таком турнире, несмотря на микротравмы или болезни.

Уверен, наша команда была бы одной из сильнейших за всю историю турнира, – сказал защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Думаю, если БЫ я после начальной школы продолжил БЫ заниматься хоккеем, то уже побил БЫ тот самый рекорд Гретцки)
+15
-1
+14
Ближайшие 10 лет будете выигрывать ЧМ и ночные лиги сидя на попе у дивана . Как ума хватает такой бред нести . Вроде не депутат
+9
-3
+6
Ну вот зачем такие заявления?!! Это как гадание на кофейной гуще. Если бы да кабы - "во рту выросли грибы"...
У Ротена что ли пример берут? Тот тоже на словах всех побеждает...
+7
-2
+5
Американцы были крайне хороши на этом турнире, поэтому первое место занять было бы крайне тяжело.
Любимую бронзу наверняка забрать бы смогли
+5
0
+5
Вот играли были скромные.
Как отстранили, так скромность пропала🤣
+6
-3
+3
Ротенбергизм это заразная инфекция.
+3
0
+3
Ну ты то хоть не позорься. Какой вы были бы сильнейшей?
+2
0
+2
В детстве про таких болтунов говорили: " мы бы им @@@@@ дали, если они бы нас догнали".
+1
0
+1
Можете считать себя чемпионами! Можете даже машины за победу попросить, как Овечкин после проигранной Олимпиады выигравший никому уже не нужный ЧМ.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий