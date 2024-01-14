Симашев о МЧМ: «Видел фразу Мичкова о победе России – я с ним согласен. Мы бы стали победителями. Команда была бы одной из сильнейших за всю историю турнира»
Дмитрий Симашев считает, что Россия выиграла бы МЧМ-2024.
Молодежный чемпионат мира-2024 выиграла сборная США, победив в финале команду Швеции.
– Смотрели молодежный чемпионат мира?
– Да, я слежу за каждым молодежным чемпионатом мира – мне это интересно. Знаком с вратарем сборной Чехии Михаэлем Грабалом.
Мы познакомились с ним на драфте, успели пообщаться пару дней. Знаю многих игроков на турнире, по несколько в каждой сборной.
– Были удивлены вылету Канады в четвертьфинале?
– Не могу сказать, что удивился. Я держал в голове то, что чехи могут выиграть у канадцев, потому что они смотрелись организованнее.
Стиль Канады: заходишь в зону, бросаешь и идешь бить, ломать, крушить. У Чехии же более европейский, комбинационный хоккей.
– Представляли, как могла бы пошуметь на турнире сборная России?
– На днях видел фразу Матвея Мичкова, который сказал, что Россия выиграла бы МЧМ. Не буду скромничать – я с ним согласен. Верю в наших ребят 2004-2006 годов, мы бы стали победителями.
Мы с парнями обсуждали возможной состав нашей сборной. Думаю, все зависело бы от тренера и возможности ребят поехать на турнир ведь случаются повреждения.
Но я думаю, любой хоккеист сыграл бы на таком турнире, несмотря на микротравмы или болезни.
Уверен, наша команда была бы одной из сильнейших за всю историю турнира, – сказал защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.
У Ротена что ли пример берут? Тот тоже на словах всех побеждает...
Любимую бронзу наверняка забрать бы смогли
Как отстранили, так скромность пропала🤣