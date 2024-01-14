Жамнов о «Спартаке»: «Говорить, что пришел Ковальчук, и команда стала валиться, – это маразм. Всегда есть «доброжелатели»

Алексей Жамнов назвал маразмом мнение о поражениях «Спартака» из-за Ильи Ковальчука.

« » проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).

40-летний нападающий , сыгравший с нашивкой ассистента капитана в этом матче, получил показатель полезности «минус 2» и не отметился результативными действиями.

При Ковальчуке в составе команда проиграла шесть из семи матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).

«Когда команда выигрывает, все хорошо, определенные журналисты пишут все хорошее, когда команда начинает катиться вниз, другие журналисты включаются в работу, от этого никуда не деться.

Говорить, что пришел Ковальчук, и команда стала валиться, это маразм. У нас всегда есть «доброжелатели», поэтому я нормально к этому отношусь, писать можно что угодно.

Я всегда говорил, что судить нас будут по последней игре, а ситуации, которые проходят во время сезона, – это наша работа, тренерского штаба и игроков, вернуть это в нужное русло», – заявил главный тренер «Спартака» .