Жамнов о «Спартаке»: «Говорить, что пришел Ковальчук, и команда стала валиться, – это маразм. Всегда есть «доброжелатели»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов назвал маразмом мнение о поражениях «Спартака» из-за Ильи Ковальчука.

«Спартак» проиграл шестой матч подряд, уступив «Металлургу» (2:6).

40-летний нападающий Илья Ковальчук, сыгравший с нашивкой ассистента капитана в этом матче, получил показатель полезности «минус 2» и не отметился результативными действиями.

При Ковальчуке в составе команда проиграла шесть из семи матчей, одержав одну победу – над «Куньлунем» (5:2).

«Когда команда выигрывает, все хорошо, определенные журналисты пишут все хорошее, когда команда начинает катиться вниз, другие журналисты включаются в работу, от этого никуда не деться.

Говорить, что пришел Ковальчук, и команда стала валиться, это маразм. У нас всегда есть «доброжелатели», поэтому я нормально к этому отношусь, писать можно что угодно.

Я всегда говорил, что судить нас будут по последней игре, а ситуации, которые проходят во время сезона, – это наша работа, тренерского штаба и игроков, вернуть это в нужное русло», – заявил главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

14 комментариев
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Да потому что так и есть !маразм это скрывать это , болельщики все это так и видят по крайней мере многие ,и чем может помочь 40 летний бывший игрок который не играл 2 года?помощь очевидна поражение за поражением 👍
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Совпадение? Не думаю…
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Это факт !
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Выгоните этого пассажира! ( я про Ковальчука)
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ковальчук друг жамнова. так что "сладкая парочка", будет топить до последнего.
на выход: или ковальчук, или оба с вещами
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Пришел растренированный миллионер на большую зп, сломал сыгранные звенья и пошли потери. Вполне логичная предъява от болельщиков
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Можно не играть, но испортить атмосферу в раздевалке.
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Жамнов даже здесь пытается оправдать Кошельчука, который лёд своим песком посыпает. Просто стыдоба...
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Пришла сорокалетняя в прошлом звезда и получает место в составе не по спортивному принципу. Действительно, что могло пойти не так?
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ну так если все так и есть? зачем отрицать очевидное? забил, вопросов нет, бросок ещё где-то остался на подкорке, но играет ужасно!
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Ковальчука, кроме бабла вообще ничего не интересует. Всегда был падок на деньги.
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"Я устал, я ухожу.."--(с)
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Ответ Зубы Дзюбы
Пришел растренированный миллионер на большую зп, сломал сыгранные звенья и пошли потери. Вполне логичная предъява от болельщиков
Справедливости ради, никакой большой зп там нет.
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