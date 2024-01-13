Гендиректор «Авангарда» опроверг расформирование «Омских Крыльев»: «Информация не соответствует действительности. У нас есть четкое понимание целей и задач этой команды»
В «Авангарде» опровергли слухи о расформировании фарм-клуба «Омские Крылья».
«Появившаяся в Сети информация о возможном расформировании нашей команды ВХЛ «Омские Крылья» не соответствует действительности.
У нас есть четкое понимание целей и задач этой команды, спортивный блок уже прорабатывает контур состава на следующий сезон», – заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
«Омские Крылья» занимают 23-е место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 37 очков после 44 матчей. 16 января команда встретится с «Норильском».