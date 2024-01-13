Гендиректор «Авангарда» опроверг расформирование «Омских Крыльев»: «Информация не соответствует действительности. У нас есть четкое понимание целей и задач этой команды»

Теги Авангард КХЛ ВХЛ Чемпионат.com Омские Крылья Хоккей

В «Авангарде» опровергли слухи о расформировании фарм-клуба «Омские Крылья».

«Появившаяся в Сети информация о возможном расформировании нашей команды ВХЛ «Омские Крылья» не соответствует действительности.

У нас есть четкое понимание целей и задач этой команды, спортивный блок уже прорабатывает контур состава на следующий сезон», – заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

«Омские Крылья» занимают 23-е место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 37 очков после 44 матчей. 16 января команда встретится с «Норильском». 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ wolkov
и нахера они нужны? чтобы буше 100-ку выписать и жафярова обменять?))
А СКА зачем столько команд?: СКА-нева, СКА-синева, СКА-Карелия, СКА-феерия, СКА-1946, СКА-2048, СКА-юниор, СКА-джуниёр и т.д.
0
0
0
Ответ wolkov
и нахера они нужны? чтобы буше 100-ку выписать и жафярова обменять?))
sports ru во всей своей красе, удалили ваш коммент про пылесосание лиги, казалось бы за что. Уничтожают любую дискуссию на корню
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий