«Авангард» поздравил Дюкова с днем рождения: «Ценим Ваш вклад в развитие бренда клуба. Спасибо за то, что у нас появился новый дом»

Теги Авангард бизнес КХЛ МХЛ Александр Дюков G-Drive Арена Омские Ястребы ВХЛ Омские Крылья Хоккей

«Авангард» поздравил Александра Дюкова с днем рождения.

«Хоккейный клуб «Авангард» поздравляет с днем рождения Председателя Правления, генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова.

Мы ценим Ваш вклад в развитие бренда «Авангард» – это касается и основной команды, и ребят, которые выступают за «Омских Ястребов» и «Омские Крылья», и, конечно, нашей Хоккейной Академии.

Второй сезон старшие «ястребы» проводят на домашней G-Drive Арене, которую руководители КХЛ единогласно признали лучшей – спасибо за то, что у «Авангарда» появился новый дом.

От всего сердца желаем Вам бесконечной энергии, сил, здоровья и такой же искренней любви к спорту, которой Вы вдохновляете нас стремиться к большему каждый день. С днем рождения!» – говорится в сообщении клуба. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий