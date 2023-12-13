«Авангард» поздравил Дюкова с днем рождения: «Ценим Ваш вклад в развитие бренда клуба. Спасибо за то, что у нас появился новый дом»

«Авангард» поздравил Александра Дюкова с днем рождения.

«Хоккейный клуб « » поздравляет с днем рождения Председателя Правления, генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова.

Мы ценим Ваш вклад в развитие бренда «Авангард» – это касается и основной команды, и ребят, которые выступают за «Омских Ястребов» и « », и, конечно, нашей Хоккейной Академии.

Второй сезон старшие «ястребы» проводят на домашней , которую руководители единогласно признали лучшей – спасибо за то, что у «Авангарда» появился новый дом.

От всего сердца желаем Вам бесконечной энергии, сил, здоровья и такой же искренней любви к спорту, которой Вы вдохновляете нас стремиться к большему каждый день. С днем рождения!» – говорится в сообщении клуба.