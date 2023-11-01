Пайгин забил победный гол в матче за фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ – сыграл в лиге впервые с сезона-18/19. Защитник был помещен в список отказов

Зият Пайгин забросил победную шайбу в игре за фарм-клуб «Авангарда».

« » обыграли « » (2:1) в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Защитник Зият Пайгин был переведен во вторую команду « » после того, как прошел процедуру списка отказов в .

В матче против «Ижстали» Пайгин забил победный гол при игре в большинстве на 54-й минуте в третьем периоде.

Добавим, что Пайгин сыграл в впервые с сезона-2018/19, когда провел 14 игр в составе «Лады».