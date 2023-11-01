Пайгин забил победный гол в матче за фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ – сыграл в лиге впервые с сезона-18/19. Защитник был помещен в список отказов

Теги Авангард Ижсталь КХЛ ВХЛ Зият Пайгин Омские Крылья Хоккей

Зият Пайгин забросил победную шайбу в игре за фарм-клуб «Авангарда».

«Омские Крылья» обыграли «Ижсталь» (2:1) в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Защитник Зият Пайгин был переведен во вторую команду «Авангарда» после того, как прошел процедуру списка отказов в КХЛ.

В матче против «Ижстали» Пайгин забил победный гол при игре в большинстве на 54-й минуте в третьем периоде.

Добавим, что Пайгин сыграл в ВХЛ впервые с сезона-2018/19, когда провел 14 игр в составе «Лады».

2 комментария

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Антон Некрасов
металлург не тупи
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Vovan 78
Раз в год и палка стреляет
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