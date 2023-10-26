Игорь Еронко: «Крылов тащил «Авангард» наверх, подход большой корпорации – все это ушло. В ВХЛ две трети состава – опытные, которые не сыграют в КХЛ. На хрена они нужны?»

Игорь Еронко поделился мнением про экс-руководителя «Авангарда» Александра Крылова.

– – зло?

– Почему зло? Наоборот, это человек, который пытался всеми силами тащить «Авангард» и российский хоккей на самый наверх. То, чего нет сейчас в « ».

Он пытался построить хорошую семейную атмосферу, где каждый бы чувствовал себя при деле, комфортно и пытался бы выложить из себя все, чтобы поднять «Авангард» со среднего уровня на самый верх. И это работало.

Он пришел с подходом большой корпорации, где строят философию, внутренние своды правил, где все для всех понятно, куда мы идем и почему идем именно туда.

Общаюсь с несколькими людьми из академии – они говорят, что это все ушло, вообще моментально.

– «Авангарду» – капец. Да?

– Ну, не капец.

– Это не может превратиться в «Сибирь»?

– Чуть выше «Сибири», но с определенным потолком.

– Тот «Авангард», который был до Крылова.

– Именно это мы сейчас и наблюдаем. Взять ту же команду Высшей лиги. Я просто офигел, когда... Турбин, Угольников – ладно он был уже и он свой.

Просто получается, что две трети состава – это опытные игроки, который с очень большой долей вероятности не будут играть в . На хрена они тогда нужны?

– Что за история с «Омскими Крыльями» и Филатовым? Его приглашают, чтобы развивать молодых, но суют туда возрастных, а молодых стали давать только тогда, когда поставили Сайфуллина.

– Дело не в Филатове. Менеджмент увидел ситуацию ровно так, как увидел и решил дозакупить опытных под первую команду.

– Они привезли Ковалева, Ольшанского. Это люди, которые могут сыграть три игры в КХЛ, когда кто-то травмировался, но таких не должно быть десять человек во второй команде. Есть Тимур Кол.

– Тимур должен играть в каждом матче по-хорошему и еще полкоманды МХЛ там должны играть, и они будут не хуже.

– Задача – развивать игроков.

– Естественно.

– Сейчас все поменялось?

– Не знаю. Они хотят выигрывать, может, что-то Аверину показать. В феврале команду Высшей лиги хотели закрыть. С такими настроением Крылов летел в Омск.

Мы с Вячеславом Реневым команду отстояли за счет хорошей презентации и стратегических планов – показывали состав на следующий сезон, где не было всех этих людей, которые не нужны.

–Ты хвалишь Крылова, который запустил проект. Потом – давайте его прикроем. Что проект должен был показать за год?

– При Алексее Волкове все резко исказилось. Открыли команду, план был один, потом резко оказался другим.

Он хотел, чтобы я отвечал за команду, но после открытия команды он подписал семерых игроков типа Майорова, Колесникова, Подрезова.

Я решил – зачем мне это нужно? Я не хотел этих людей видеть там.

В прошлом году, когда Ренев стал отвечать за МХЛ и ВХЛ, – он выправил ситуацию.

К Новому году Ядыкин начал играть, Малов, Хворов, Фигурин, Муханов. Был прообраз будущего состава, – сказал бывший ассистент генерального менеджера и руководитель направления по развитию молодежного резерва «Авангарда» Игорь Еронко.