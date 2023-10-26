Игорь Еронко: «Крылов тащил «Авангард» наверх, подход большой корпорации – все это ушло. В ВХЛ две трети состава – опытные, которые не сыграют в КХЛ. На хрена они нужны?»

Теги Авангард Алексей Волков КХЛ ВХЛ Александр Крылов Игорь Еронко Омские Крылья Хоккей

Игорь Еронко поделился мнением про экс-руководителя «Авангарда» Александра Крылова.

Александр Крылов – зло?

– Почему зло? Наоборот, это человек, который пытался всеми силами тащить «Авангард» и российский хоккей на самый наверх. То, чего нет сейчас в «Авангарде».

Он пытался построить хорошую семейную атмосферу, где каждый бы чувствовал себя при деле, комфортно и пытался бы выложить из себя все, чтобы поднять «Авангард» со среднего уровня на самый верх. И это работало.

Он пришел с подходом большой корпорации, где строят философию, внутренние своды правил, где все для всех понятно, куда мы идем и почему идем именно туда.

Общаюсь с несколькими людьми из академии – они говорят, что это все ушло, вообще моментально.

– «Авангарду» – капец. Да?

– Ну, не капец.

– Это не может превратиться в «Сибирь»?

– Чуть выше «Сибири», но с определенным потолком.

– Тот «Авангард», который был до Крылова.

– Именно это мы сейчас и наблюдаем. Взять ту же команду Высшей лиги. Я просто офигел, когда... Турбин, Угольников – ладно он был уже и он свой.

Просто получается, что две трети состава – это опытные игроки, который с очень большой долей вероятности не будут играть в КХЛ. На хрена они тогда нужны?

– Что за история с «Омскими Крыльями» и Филатовым? Его приглашают, чтобы развивать молодых, но суют туда возрастных, а молодых стали давать только тогда, когда поставили Сайфуллина.

– Дело не в Филатове. Менеджмент увидел ситуацию ровно так, как увидел и решил дозакупить опытных под первую команду.

– Они привезли Ковалева, Ольшанского. Это люди, которые могут сыграть три игры в КХЛ, когда кто-то травмировался, но таких не должно быть десять человек во второй команде. Есть Тимур Кол.

– Тимур должен играть в каждом матче по-хорошему и еще полкоманды МХЛ там должны играть, и они будут не хуже.

– Задача – развивать игроков.

– Естественно.

– Сейчас все поменялось?

– Не знаю. Они хотят выигрывать, может, что-то Аверину показать. В феврале команду Высшей лиги хотели закрыть. С такими настроением Крылов летел в Омск.

Мы с Вячеславом Реневым команду отстояли за счет хорошей презентации и стратегических планов – показывали состав на следующий сезон, где не было всех этих людей, которые не нужны.

–Ты хвалишь Крылова, который запустил проект. Потом – давайте его прикроем. Что проект должен был показать за год?

– При Алексее Волкове все резко исказилось. Открыли команду, план был один, потом резко оказался другим.

Он хотел, чтобы я отвечал за команду, но после открытия команды он подписал семерых игроков типа Майорова, Колесникова, Подрезова.

Я решил – зачем мне это нужно? Я не хотел этих людей видеть там.

В прошлом году, когда Ренев стал отвечать за МХЛ и ВХЛ, – он выправил ситуацию.

К Новому году Ядыкин начал играть, Малов, Хворов, Фигурин, Муханов. Был прообраз будущего состава, – сказал бывший ассистент генерального менеджера и руководитель направления по развитию молодежного резерва «Авангарда» Игорь Еронко.

19 комментариев

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Ыжык
Вот тут согласен с еронко. Крылов за 4 года сделал для Авангарда столько всего хорошего, чего не делали десятилетиями предыдущие руководители. Его много хейтили, одни потому что туповатые и не понимали масштаба его действий, другие потому что он сделал Авангард сильным и ярким. Таких руководителей мало.
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Серый
Ответ Ыжык
Вот тут согласен с еронко. Крылов за 4 года сделал для Авангарда столько всего хорошего, чего не делали десятилетиями предыдущие руководители. Его много хейтили, одни потому что туповатые и не понимали масштаба его действий, другие потому что он сделал Авангард сильным и ярким. Таких руководителей мало.
В КХЛ таких вообще нет. Крылов был руководителем высшего уровня, и в НХЛ не затерялся бы. Так похерили всё( зато Кожева рад, наверно
+14
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Ыжык
Ответ Серый
В КХЛ таких вообще нет. Крылов был руководителем высшего уровня, и в НХЛ не затерялся бы. Так похерили всё( зато Кожева рад, наверно
Это да. В России не нужны такие люди. Сынки олигархов и приспособленцы рулят. И насколько я понял, Крылова вообще из Газпрома убрали. Вот так человек поборолся за Авангард.
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Максим Старовойтов
Человек когда работает не ради обогащения а ради развития и полностью отдает себя на развитие своего детища, то он любыми путями будет идти к успеху не оглядываясь сколько он заработает. А те кто заинтересованы в краткосрочном заработке т.к. понимают что как руководители они третьесортные и в любой момент могут лишится дохода от этой кормушки работают с оглядкой в ведомость зарплаты. Это везде так. В любой сфере деятельности. На данный момент у Авангарда все хреново в плане руководителей. Начиная с ген.менеджера и заканчивая администраторов соцсетей. Команда реально скатилась до уровня середняка а-ля 40%+. Но продолжает пылить что уровень не упал
+6
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Серый
Ответ Ыжык
Это да. В России не нужны такие люди. Сынки олигархов и приспособленцы рулят. И насколько я понял, Крылова вообще из Газпрома убрали. Вот так человек поборолся за Авангард.
Я так и думал, что тут не обошлось без этих подковерных игр. Таких не любят, он ведь независимый был, мог и самого йозе заткнуть за пояс.
+8
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Andrey w
Ну думаю нужно уточнить , что не один Крылов ,а с командой реально профессионалов которую он набрал(к слову незнакомых как делаю некоторые сейчас) Но то что стратегически идеи продвигал он сам,которые превели на такой высокий уровень даже не клуб , а уже бренд Авангард это большое уважение .
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алексей-омич
Иногда...точнее почти всегда мне кажется, что Авангард сильно похож на Россию. Вроде уже все пипец...но каким то непостижимым образом вылазят из Ж. Ведь и кубок взяли вопреки всем злым силам.
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IgorIgor51
Маленького обидели 😢
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Ыжык
Ответ Серый
Я так и думал, что тут не обошлось без этих подковерных игр. Таких не любят, он ведь независимый был, мог и самого йозе заткнуть за пояс.
Так он и заткнул. Тому не понравилось и он побежал жаловаться папке. Все стандартно.
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Евгений Мешков
хоккейный клуб - это очень консервативная организация. на обычном то предприятии работяги не особо любят всех этих менеджеров, закончивших какие то сомнительные эмбиэй и прочее, а в хоккее так и подавно. при это, я уверен и Крылов и Еронко хотели действительно что то поменять.. но этот Монейболл у нас работать не будет.
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Andrey w
Ну вперед журналисты спросите на пресс конференции почему тот цирк происходит в команде вхл зачем эти странные люди , а не играют 90% игроков из мхл ?
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Ыжык
Ответ Andrey w
Ну вперед журналисты спросите на пресс конференции почему тот цирк происходит в команде вхл зачем эти странные люди , а не играют 90% игроков из мхл ?
А кто там будет их задавать? Блохин, который лихо наяривает на Курьянова? Да и Малицкий там всех неудобных фильтрует. Все как во времена полежая.
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1983kashey
Там весь эфир с Еронко очень крутой, человек много интересного рассказал. Хотелось бы, чтобы он не пожалел о такой откровенности.
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Александр Базилий
Ответ Серый
Я так и думал, что тут не обошлось без этих подковерных игр. Таких не любят, он ведь независимый был, мог и самого йозе заткнуть за пояс.
Точно! Именно он и не отдал Михеева в СКА
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