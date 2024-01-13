Юрий Гайлик: «Ковальчук физически не готов играть на уровне КХЛ. Не надо занимать чужие места»

Юрий Гайлик считает, что игра Ильи Ковальчука не соответствует уровню КХЛ.

Вчера СКА обыграл « » со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард москвичей отметился забитым голом в этой игре.

– Ковальчук никак не мог помочь «Спартаку» в этом матче?

– Он не готов. Играть на уровне КХЛ не готов физически.

– Может, он и не может быть готов лучше в 40 лет?

– Ну почему? Я тоже в 40 лет закончил.

– Все же он шайбу в ворота СКА забросил, набрал 400-е очко в КХЛ.

– Ему хватит. Я только одно могу сказать: не надо занимать чужие места. Если не можешь держать тот уровень, который сейчас в КХЛ, лучше закончить, – сказал бывший защитник СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Юрий Гайлик.