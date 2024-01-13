Юрий Гайлик: «Ковальчук физически не готов играть на уровне КХЛ. Не надо занимать чужие места»
Юрий Гайлик считает, что игра Ильи Ковальчука не соответствует уровню КХЛ.
Вчера СКА обыграл «Спартак» со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард москвичей Ковальчук отметился забитым голом в этой игре.
– Ковальчук никак не мог помочь «Спартаку» в этом матче?
– Он не готов. Играть на уровне КХЛ не готов физически.
– Может, он и не может быть готов лучше в 40 лет?
– Ну почему? Я тоже в 40 лет закончил.
– Все же он шайбу в ворота СКА забросил, набрал 400-е очко в КХЛ.
– Ему хватит. Я только одно могу сказать: не надо занимать чужие места. Если не можешь держать тот уровень, который сейчас в КХЛ, лучше закончить, – сказал бывший защитник СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Юрий Гайлик.
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