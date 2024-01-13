Юрий Гайлик: «Ковальчук физически не готов играть на уровне КХЛ. Не надо занимать чужие места»

Теги СКА Спартак Илья Ковальчук Юрий Гайлик КХЛ Хоккей

Юрий Гайлик считает, что игра Ильи Ковальчука не соответствует уровню КХЛ.

Вчера СКА обыграл «Спартак» со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард москвичей Ковальчук отметился забитым голом в этой игре. 

– Ковальчук никак не мог помочь «Спартаку» в этом матче?

– Он не готов. Играть на уровне КХЛ не готов физически.

– Может, он и не может быть готов лучше в 40 лет?

– Ну почему? Я тоже в 40 лет закончил.

– Все же он шайбу в ворота СКА забросил, набрал 400-е очко в КХЛ.

– Ему хватит. Я только одно могу сказать: не надо занимать чужие места. Если не можешь держать тот уровень, который сейчас в КХЛ, лучше закончить, – сказал бывший защитник СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Юрий Гайлик.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это всем видно, но раз уж свои люди ввели 71 в состав, так до конца и оставят этот якорь. Свои ошибки у нас не любят признавать...
+5
-2
+3
Зато в рамках маркетинговой акции вполне неплохо вышло.
+1
0
+1
Кто эти люди и где их находят?! Особенно порадовало сравнение себя любимого с Ковальчуком "– Ну почему? Я тоже в 40 лет закончил. " Гайлик действительно закончил в 40 только вот играл он в низших финских лигах лет пять.
+1
0
+1
Нормально сравнил себя с Ковальчуком!!!Уровень на котором играл Гайлик только и позволят нести всякую чушь.А что тогда не выскажется про Овечкина,Малкина.Ягр в 82 играет в чемпионате Чехии.Пусть молодёжь хоть в живую увидит легенду мирового уровня.
+1
0
+1
Кто Ковальчук и кто это? Почему его в списке не было? Не порядок!
+4
-4
0
Хотя он и отметился голом но своё он уже отыграл к сожалению и это нужно признать...
0
0
0
Ответ Russ Ivan
Это всем видно, но раз уж свои люди ввели 71 в состав, так до конца и оставят этот якорь. Свои ошибки у нас не любят признавать...
у кого это "у нас"? - у питерских ветеранов?
;)
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий