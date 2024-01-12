Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ. Форвард «Спартака» забил 200-й гол в чемпионатах России в игре против СКА

Илья Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ.

Нападающий « » забросил шайбу в ворота в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

40-летний форвард отличился в третьем периоде при игре в большинстве, сделав счет 1:5.

набрал 400-е очко в лиге – 173 гола и 227 результативных передач в 413 играх. Илья стал 20-м игроком, набравшим 400 очков в матчах .

Кроме этого, Ковальчук забил 200-й гол в чемпионатах России.

В этом сезоне нападающий набрал 4 (3+1) балла в 6 играх за «Спартак».