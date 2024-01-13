Мартемьянов об 1:3 от «Авангарда»: «Не забиваешь ты – забивают тебе. У «Амура» вновь не работало большинство, а вратари соперников феерят постоянно»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги игры с «Авангардом».

Команда из Хабаровска потерпела поражение со счетом 1:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сегодня сработало правило спорта: не забиваешь ты – забивают тебе. Нас наказали моментально, у нас вновь не работало большинство, всего три броска за семь минут большинства в первом периоде. Это вообще никуда не годится.

Шли вперед, старались что-то сделать, но, к сожалению, соперник очень грамотно сыграл в обороне, вратарь как всегда феерил. У нас так всегда: вратари всех команд, приезжающих в Хабаровск, феерят постоянно.

дали отдохнуть, но я скажу, что вся команда не в лучшем физическом состоянии. Хотя работают, выкладываются, в этом претензий нет, но для победы надо делать большее. А Игорю дали отдохнуть, к нему нет претензий ни по каким голам. Вообще, за вратарскую линию я меньше всего беспокоюсь.

Что случилось с большинством в первом периоде? Я затрудняюсь ответить. Не то что моментов, бросков не было. Как забить, если ты не бросаешь? Уделяем очень много времени большинство. Наверное, больше уделять этому время не буду, пустая трата времени. Это надо у игроков спрашивать, много работаем, а воз и ныне там. Беда полная с хорошим и точным завершающим броском.

и присоединятся к команде в поездке. Алекс может сыграть, будем смотреть по его самочувствию», – сказал .