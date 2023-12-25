Андрей Мартемьянов: «Кэмерон Ли выведен из состава «Амура» по решению тренерского штаба. Иногда не помешает посмотреть игру с трибуны»

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:1).

«Упорный напряженный матч, встречались соседи по турнирной таблице, и фактически разыгрывалось четыре очка. То же самое будет и в следующем матче.

Соперник агрессивно играет в атаке, не хотели уступать, где-то сыграли по счету. Что беспокоит – нанесли мало бросков (22 броска в створ – прим. Sports.ru) в отличие от предыдущих матчей на выезде. В этом компоненте надо прибавлять.

Вышли с большим количеством эмоций, это помешало нам в организации игры. Надеемся, что эмоции выплеснули, будем готовиться дальше.

Надо отметить вратаря и , который оформил первый хет-трик в карьере. Ли и Бродхерст? К сожалению, зима на дворе, инфекции – подхватил где-то. Ли выведен из состава по решению тренерского штаба, иногда не помешает посмотреть игру с трибуны.

Драка Рыжикова? Он молодец, выиграл бой. Пусть потихонечку заявляет о себе в лиге. Думаю, не на ровном месте все началось, парни – молодцы, скинули перчатки», – сказал главный тренер « » .