Андрей Мартемьянов: «Кэмерон Ли выведен из состава «Амура» по решению тренерского штаба. Иногда не помешает посмотреть игру с трибуны»
Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:1).
«Упорный напряженный матч, встречались соседи по турнирной таблице, и фактически разыгрывалось четыре очка. То же самое будет и в следующем матче.
Соперник агрессивно играет в атаке, не хотели уступать, где-то сыграли по счету. Что беспокоит – нанесли мало бросков (22 броска в створ – прим. Sports.ru) в отличие от предыдущих матчей на выезде. В этом компоненте надо прибавлять.
Вышли с большим количеством эмоций, это помешало нам в организации игры. Надеемся, что эмоции выплеснули, будем готовиться дальше.
Надо отметить вратаря Игоря Бобкова и Влада Барулина, который оформил первый хет-трик в карьере. Ли и Бродхерст? К сожалению, зима на дворе, инфекции – Алекс подхватил где-то. Ли выведен из состава по решению тренерского штаба, иногда не помешает посмотреть игру с трибуны.
Драка Рыжикова? Он молодец, выиграл бой. Пусть потихонечку заявляет о себе в лиге. Думаю, не на ровном месте все началось, парни – молодцы, скинули перчатки», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.