Мартемьянов согласился, что 4:0 с «Сибирью» – лучший матч «Амура» в сезоне: «По содержанию игры можно так сказать»

Главный тренер «Амура» прокомментировал победу над «Сибирью».

Хабаровская команда обыграла гостей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:0).

– Содержанием игры в принципе доволен. Парни сыграли во многих моментах по заданию. Очень хорошо сыграли спецбригады. Практически не дали сопернику создать голевых моментов, когда нас было меньше, и забили два гола в большинстве.

Матч напряженный, владели инициативой поочередно обе команды. Реализация моментов у нас была выше, как результат – победа.

Благодарен парням, бились за , в прошлом матче он поймал за 40 бросков. Команда сегодня больше 20 бросков блокировала. В этом плане молодцы, надо еще продолжать улучшать ситуацию. Побыстрее забыть этот матч и готовиться к следующему.

Хорошие шайбы забили сегодня. Два гола в большинстве решили исход матча, я скажу так. Первый гол был важным, ушли на перерыв, ведя в одну шайбу, соперник не так мощно играл в третьем периоде, как первые два. В следующем матче будем готовиться к тому, что активнее пойдут. А то, что 4:0, – два большинства, один в пустые – вот и все.

– Сегодня пошло большинство, что-то поменяли в его подготовке?

– Я так не скажу, матч на матч не приходится. Сегодня мы атаковали хорошо. Обе шайбы с бросков с приличного расстояния. Многое зависит от того, как соперник обороняется. Работаем каждый день, на каждой тренировке, но не будем обольщаться сегодня, надеюсь, дальше будет еще лучше.

– Согласны ли, что это был лучший матч « » в сезоне?

– По содержанию игры можно так сказать. Благодарен команде. У нас был непростой путь домой из Минска, в общем-то 14 часов добирались, парни в принципе не отдыхали, сейчас перестройка по времени идет. Проявили характер, правильную подготовку сделали, – сказал .