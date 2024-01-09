Ли сломал руку и выбыл на 6 недель, у Хохлачева «заболевание, требующее специфического протокола лечения»

Теги Амур травмы КХЛ Александр Хохлачев Алекс Бродхерст Здоровье Кэмерон Ли Роман Крамарь Хоккей

«Амур» рассказал о проблемах со здоровьем у Кэмерона Ли и Александра Хохлачева.

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь озвучил информацию о состоянии хоккеистов команды.

«Обычно мы не комментируем травмы игроков по ряду причин. Иногда не стоит давать соперникам лишней информации, точные диагнозы нельзя разглашать в соответствии с законом, да и сроки восстановления часто весьма условны. Но я знаю, что у вас есть вопросы по нашим лидерам, поэтому сегодня расскажу, что с ними происходит.

Алекс Бродхерст уже тренируется в общей группе, но пока ему тяжело выдерживать нагрузки в игровом режиме. Сыграет он тогда, когда врачи дадут добро и он сам почувствует, что готов. Учитывая тяжесть перенесенного заболевания, и он, и медицинский штаб делают максимум возможного.

Знаю, что болельщики активно обсуждают сверхдлительное нахождение Алекса в лазарете: сначала из-за травмы плеча, затем из-за болезни. Понятно, что мы все рассчитывали на другой сценарий, при котором Алекс был бы нашей ударной силой в атаке и вел команду вверх по турнирной таблице. Но это хоккей, и от подобных ситуаций никто не застрахован. У нас нет претензий к игроку, мы ждем его возвращения и уверены, что в оставшейся части чемпионата он нам поможет.

По Александру Хохлачеву – у него диагностировано заболевание, требующее специфического протокола лечения. Он начнет тренировки с командой примерно через неделю. Дальше все будет зависеть от того, как быстро наберет форму.

Кэму Ли вчера очень не повезло. В рядовом, по сути, столкновении сошлись ряд факторов и он получил перелом руки. На восстановление уйдет примерно 6 недель. Получается, что наш соотечественник должен вернуться в строй как раз к первому раунду плей-офф👍.

Терять лидеров в ответственный период сезона крайне неприятно. Но я уже писал об этом и хочу повторить: у нас есть настоящая Команда, в которой каждый готов занять место выпавшего партнера и выложиться на максимум. Как это было в Минске и вчера в первом матче с «Сибирью».

В этом наша сила. А еще в вас, в болельщиках. С такой поддержкой, которую вы нам оказываете в этом сезоне, парни готовы двигать горы. Поэтому давайте и дальше совместными усилиями идти к нашей общей цели! Еще раз спасибо за поддержку», – написал Крамарь.

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1 комментарий
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Саша забухал опять? Дальневосточные настойки на змеях играть не дают)))
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