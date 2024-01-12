Мартемьянов о нападающих «Амура» после 2:3 с «Авангардом»: «Щиток вратаря перебросить не могут. Это неприемлемая вещь»

Теги Авангард Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов недоволен реализацией моментов в игре с «Авангардом» (2:3).

«Считаю, что сегодня не хватило забитых голов. Моментов было предостаточно, не на один матч, к нападающим нет претензии в плане борьбы, созидания, выполнения игрового задания, но щиток вратаря перебросить не могут. Это вообще неприемлемая вещь.

Очень много было большинства – то же самое. Моменты есть, голов нет», – сказал главный тренер «Амура».

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1 комментарий
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Так потому что настоящих мастеров в КХЛ можно пересчитать по пальцам одной руки (да и то много будет ). На недавнем матче так сказать "звёзд " при исполнении булитов, то у одного , то у другого шайба с крюка сходила . Ни техники , ни броска . Из десяти попыток , дай бог одну реализуют .
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