Мартемьянов о нападающих «Амура» после 2:3 с «Авангардом»: «Щиток вратаря перебросить не могут. Это неприемлемая вещь»

Андрей Мартемьянов недоволен реализацией моментов в игре с «Авангардом» (2:3).

«Считаю, что сегодня не хватило забитых голов. Моментов было предостаточно, не на один матч, к нападающим нет претензии в плане борьбы, созидания, выполнения игрового задания, но щиток вратаря перебросить не могут. Это вообще неприемлемая вещь.

Очень много было большинства – то же самое. Моменты есть, голов нет», – сказал главный тренер «Амура».