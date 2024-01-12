Комментатор Гучек о ситуации Наумов – Кравец: «Не оправдываю арбитра, но он неспроста это сказал. Это реакция на слова, сказанные тренером «Авангарда»

Теги Авангард Амур судьи КХЛ Михаил Кравец Денис Наумов Матч ТВ брань контент Владимир Гучек Хоккей

Владимир Гучек оценил брань арбитра в адрес главного тренера «Авангарда».

В ходе игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) главный тренер Михаил Кравец общался с арбитрами. 

Тренер «Авангарда» задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой. Рот закрой, ##### (блин)!».

Лига отреагировала на эпизод, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

«Безусловно, я не оправдываю Наумова. Лига в лице Алексея Анисимова уже отреагировала на инцидент. Мы все вместе с вами слышали, что попало в телеэфир.

В данной ситуации судья неправ, потому что у него по ходу игры достаточно рычагов воздействия на тренеров, которые могут высказаться в его адрес.

Он мог удалить Кравеца, предупредить каким‑то образом без использования ненормативной лексики, а такая реакция просто неправильна для арбитра.

Но я в то же время прекрасно понимаю, что главный арбитр неспроста это сказал.

Это была реакция на слова, сказанные главные тренером «Авангарда», уверен в этом. Но одно высказывание попало на камеру, другое – нет.

Еще раз повторю, что я не оправдываю Наумова, он сам прекрасно понимает, что неправ.

Но его реакцию я понимаю: Наумов – опытный судья, и он просто на что‑то среагировал», – сказал комментатор и ведущий программы «Судейская» Владимир Гучек.

22 комментария
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какая на фиг, разница... судьи и игроки, тренера, публичные люди. трансляция идёт по тв и дети это слышат, пусть приносит свои извинения перед всей аудиторией и посидит на "каникулах" пару месяцев, полный непрофессионализм.
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Не знаю что сказал Кравец но Наумов ему в сыновья годится.
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Как по мне, тут неприятный момент в том, что арбитр это сказал, при хоккеистах, тем самым опустив авторитет тренера перед командой. Дисквалификация арбитра будет другим уроком. И публичные извинения перед тренером и командой.
А то у нас арбитры - каста не прикасаемых.
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Гучек тупо воздух сотрясает,не имея никакой доказательной базы)
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Ответ Bogdan
а, все, вижу, Вы омский болельщик) можете далее мне не отвечать)
дело не в том ,за кого я болею
дело в том,что этот арбитр до сих пор не прояснил ситуацию , будь он абсолютно уверен в своей правоте ,я думаю он бы мгновенно отреагировал
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А логика - я ничё не знаю, но думаю это было неспроста - логика идиота...
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Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален пользователем
Тебя наверное когда в подъезде творческая интеллигенция "бьёт" за отсутствие папирос, люди проходящие мимо также думают.
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А баб насилуют,потому что юбки короткие у них и вообще они сами виноваты...Л - логика
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Ну что мог сказать тренер? В откровенной форме выразил сомнение в квалификации арбитра и/или в его непредвзятости.
По всей видимости так оно и есть, поэтому судья вспылил))
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Гучек , если не слышал о словах Кравеца ,то и не нужно проявлять свои фантазии и домыслы в их разговор с арбитром ,а иначе, извини -это называется сплетнями !
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Ответ Aleksandr1978
Гусев фантазер
гучек
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Комментарий удален пользователем
Ответ Вячеслав Лобачев
дело не в том ,за кого я болею дело в том,что этот арбитр до сих пор не прояснил ситуацию , будь он абсолютно уверен в своей правоте ,я думаю он бы мгновенно отреагировал
подождем сутки)
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гучек уверен, что Кравец что-то сказал или думает? если не уверен, зачем этот высер
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Гучик вообще нулевой.
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Тёмную устроить всей командой в подтрибунке, и пусть потом думает как себя вести...
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Ну отправил бы его в раздевалку.
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"... и раз уж пошёл такой откровенный разговор Рианна меня вожделеет, просто её признания в любви ко мне не попадают в эфир концертов, но я уверен что она их повторяет каждый раз" - добавил телеведущий
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