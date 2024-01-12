Комментатор Гучек о ситуации Наумов – Кравец: «Не оправдываю арбитра, но он неспроста это сказал. Это реакция на слова, сказанные тренером «Авангарда»
Владимир Гучек оценил брань арбитра в адрес главного тренера «Авангарда».
В ходе игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) главный тренер Михаил Кравец общался с арбитрами.
Тренер «Авангарда» задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой. Рот закрой, ##### (блин)!».
Лига отреагировала на эпизод, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям.
«Безусловно, я не оправдываю Наумова. Лига в лице Алексея Анисимова уже отреагировала на инцидент. Мы все вместе с вами слышали, что попало в телеэфир.
В данной ситуации судья неправ, потому что у него по ходу игры достаточно рычагов воздействия на тренеров, которые могут высказаться в его адрес.
Он мог удалить Кравеца, предупредить каким‑то образом без использования ненормативной лексики, а такая реакция просто неправильна для арбитра.
Но я в то же время прекрасно понимаю, что главный арбитр неспроста это сказал.
Это была реакция на слова, сказанные главные тренером «Авангарда», уверен в этом. Но одно высказывание попало на камеру, другое – нет.
Еще раз повторю, что я не оправдываю Наумова, он сам прекрасно понимает, что неправ.
Но его реакцию я понимаю: Наумов – опытный судья, и он просто на что‑то среагировал», – сказал комментатор и ведущий программы «Судейская» Владимир Гучек.
А то у нас арбитры - каста не прикасаемых.
дело в том,что этот арбитр до сих пор не прояснил ситуацию , будь он абсолютно уверен в своей правоте ,я думаю он бы мгновенно отреагировал
По всей видимости так оно и есть, поэтому судья вспылил))