Плющев о ситуации Наумов – Кравец: «Судей гнобят со всех сторон. С какой стати к арбитру пристают с вопросами? Вот и пошла ответная реакция»
Владимир Плющев оценил брань арбитра в адрес главного тренера «Авангарда».
В ходе игры Фонбет Чемпионата КХЛ «Амур» – «Авангард» (2:3) главный тренер Михаил Кравец общался с арбитрами.
Тренер «Авангарда» задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой, #####».
Лига отреагировала на эпизод, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям.
«Не то чтобы я оправдываю судей, но их сейчас так гнобят со всех сторон. Они находятся, грубо говоря, ниже ватерлинии.
Когда был главным арбитром, всегда говорил коллегам, что у них нет болельщиков – только соперники.
Конечно, Наумов нелицеприятно высказался, но хочется спросить, а почему главный тренер задает ему какие-то вопросы.
Что будет, если вдруг арбитры скажут: «Играйте без нас». Надо их тоже уважать.
Есть регламент, зачем бегать за судьями с какими-то вопросами. Мы вроде как ориентируемся на НХЛ, так вот там таких ситуаций я не припомню.
С какой стати к арбитру пристают с вопросами? Вот и пошла ответная реакция», – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.