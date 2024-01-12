Плющев о ситуации Наумов – Кравец: «Судей гнобят со всех сторон. С какой стати к арбитру пристают с вопросами? Вот и пошла ответная реакция»

Владимир Плющев оценил брань арбитра в адрес главного тренера «Авангарда».

В ходе игры Фонбет Чемпионата КХЛ « » – «Авангард» (2:3) главный тренер общался с арбитрами.

Тренер « » задал вопрос, в ответ на который главный судья матча Денис Наумов сказал ему: «Рот свой закрой, #####».

Лига отреагировала на эпизод, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

«Не то чтобы я оправдываю судей, но их сейчас так гнобят со всех сторон. Они находятся, грубо говоря, ниже ватерлинии.

Когда был главным арбитром, всегда говорил коллегам, что у них нет болельщиков – только соперники.

Конечно, Наумов нелицеприятно высказался, но хочется спросить, а почему главный тренер задает ему какие-то вопросы.

Что будет, если вдруг арбитры скажут: «Играйте без нас». Надо их тоже уважать.

Есть регламент, зачем бегать за судьями с какими-то вопросами. Мы вроде как ориентируемся на НХЛ, так вот там таких ситуаций я не припомню.

С какой стати к арбитру пристают с вопросами? Вот и пошла ответная реакция», – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.