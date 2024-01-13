Скаут «Каролины»: «Нашему владельцу плевать, откуда игрок – из России или из Папуа — Новой Гвинеи. Главное, чтобы он был лучшим в момент драфта» 

Теги Каролина НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Том Дандон Хоккей

Олег Смирнов рассказал, почему «Каролина» задрафтовала много россиян в последние годы.

— Когда у «Харрикейнс» начался русский вектор на драфте?

— Думаю, когда мы заполучили Андрея Свечникова. Не скажу, что клуб решил собирать россиян вокруг него, просто поняли, что наш рынок толком не охвачен и этим нужно воспользоваться.

Наш владелец Том Дандон — настоящий мужик из Техаса, который создал себя сам. Он хочет постоянно побеждать, в чем бы ни участвовал. Ему наплевать, откуда будет хоккеист: из Папуа — Новой Гвинеи, из Канады или из России. Самое главное, чтобы он был лучшим на момент его выбора на драфте. Мне импонирует, что у него нет никаких предубеждений, политики и подобных моментов.

Мы берем и финнов, и чехов, и шведов. Никто не смотрит на паспорт. Повторюсь, если игрок будет из Папуа — Новой Гвинеи и будет лучше остальных, то он будет задрафтован, – сказал скаут «Каролины».

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5 комментариев
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Ответ Максим Седов
Сейчас у Каролины собрана молодая команда имеющая лидеров во всех линиях. Плюс топовые ветераны Бернс и Стаал. Команда готова бороться за КС.
вроде уже 3 год как готовы,а результат пока нет
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Сейчас у Каролины собрана молодая команда имеющая лидеров во всех линиях. Плюс топовые ветераны Бернс и Стаал. Команда готова бороться за КС.
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Самый вменяемый подход из всех возможных
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Ответ Максим Седов
Сейчас у Каролины собрана молодая команда имеющая лидеров во всех линиях. Плюс топовые ветераны Бернс и Стаал. Команда готова бороться за КС.
да половина этих перспективных и якобы топовых игроков развалилась так ничего и не показав, говорили что лучшая бригада вратарей у них-стала эта линия проблемной, три пары защей тоже не лучшую игру показывают, теравайнен джарвис Котка это полный провал, Свечников и Ахо это два ярких пятна
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