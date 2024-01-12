Скаут «Каролины» Смирнов: «Мичков – Бедард сменит противостояние Кросби – Овечкин. Матвей – один из талантов поколения, топовый игрок, который будет собирать трибуны»

Скаут «Каролины» назвал Матвея Мичкова одним из талантов поколения.

– Есть смысл контендерам вроде «Вегаса» и «Каролины», у которых нет высоких пиков, пристально смотреть за проспектами типа Селебрини и Эйзермана?

– Все равно смотрим и разбираем их. Мы должны понимать, как мы оцениваем игрока, что его ждет в дальнейшем. Смотрим, где ошиблись, а где были правы. Обязательно просматриваем топовых проспектов.

– Падение Мичкова на прошлом драфте читалось?

– Оно не читалось. Для меня Мичков был номером два. Могу сказать, что те клубы, которые проехали мимо него, просчитались. Это один из талантов поколения.

Своим руководителям я дал четкие гарантии, что это топовый игрок, который будет собирать трибуны.

Мне кажется, что противостояние Мичков – Бедард сменит противостояние Кросби – Овечкин.

– Некоторые тренеры говорят, что у Матвея есть проблемы с катанием.

– Я не вижу таких проблем. Когда надо, он вгрызается в момент.

Просто к любому игроку нужен правильный подход. Особенно к таким мегаталантам. Не вижу проблем у Матвея, которые могут помешать ему стать суперзвездой.

Говорили, что у него есть какие-то проблемы с характером. Но он обычный молодой пацан, который хочет постоянно побеждать.

С Майклом Джорданом тоже не каждый мог уживаться. Перед тем, как создать великий «Чикаго Буллз», партнерам тоже нужно было притереться к нему.

Уверен, многие сверхталантливые спортсмены имеют свой взгляд на жизнь, игру. Мне кажется, нужно просто правильно использовать талант и направлять в нужное русло.

На Матвея очень большое влияние оказывал отец. У Бедарда то же самое – родители от него не отходили и старались развивать и помогать в его увлечении хоккеем.

Но то, что по ту сторону океана ставится в плюс, у нас почему-то считается минусом.

Например, тот же контроль и опека ребенка в настоящее время. Это неправильно, – сказал скаут «Каролины» Олег Смирнов.