Форвард «Витязя» Яровой подпишет контракт новичка с «Каролиной» на 3 года по окончании сезона («СЭ»)

Форвард «Витязя» Станислав Яровой отправится в клуб НХЛ в новом сезоне.

20-летний россиянин по окончании сезона подпишет контракт новичка с «Каролиной».

Яровой согласовал контракт на три года, сообщает « ».

Напомним, «Каролина» выбрала под 126-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 26 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 9 (4+5) очков.

Также на счету Ярового 5 (2+3) баллов за 9 игр в Olimpbet чемпионате ВХЛ.

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