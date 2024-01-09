Форвард «Витязя» Яровой подпишет контракт новичка с «Каролиной» на 3 года по окончании сезона («СЭ»)
Форвард «Витязя» Станислав Яровой отправится в клуб НХЛ в новом сезоне.
20-летний россиянин по окончании сезона подпишет контракт новичка с «Каролиной».
Яровой согласовал контракт на три года, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, «Каролина» выбрала Станислава под 126-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.
В нынешнем сезоне хоккеист провел 26 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 9 (4+5) очков.
Также на счету Ярового 5 (2+3) баллов за 9 игр в Olimpbet чемпионате ВХЛ.
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