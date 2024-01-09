Форвард «Витязя» Яровой подпишет контракт новичка с «Каролиной» на 3 года по окончании сезона («СЭ»)

Теги Витязь возможные переходы Каролина НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Станислав Яровой Хоккей

Форвард «Витязя» Станислав Яровой отправится в клуб НХЛ в новом сезоне.

20-летний россиянин по окончании сезона подпишет контракт новичка с «Каролиной».

Яровой согласовал контракт на три года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Каролина» выбрала Станислава под 126-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 26 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 9 (4+5) очков.

Также на счету Ярового 5 (2+3) баллов за 9 игр в Olimpbet чемпионате ВХЛ.

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3 комментария
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Перспективы Ярового - 3-4 звено Каролины, вряд ли что-то большее. Может кубок возьмет с Каролиной. Удачи Яровому!
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Неудивительно вообще. Парень хорошо играл в начале осени, но затем стали опускать в 4-ое звено. Потом же и вовсе и убрали из основы. Ну что он хуже условного Цицюры, что ли ? Про других игроков вообще молчу. Да не поверю, что игрок с такими руками (одни буллиты его чего стоят) , да ещё и с броском хорошим с дистанции в касание, не уровень хотя бы 3-го звена нынешнего Витязя.
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