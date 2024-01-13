Леонтьев о 2:0 с «Салаватом»: «Приятно смотреть и радоваться, как «Нефтехимик» растет на глазах, держит удар и добивается нужного результата» 

Теги Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев оценил матч с «Салаватом Юлаевым» (2:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Такая тяжелая победа, но она очень ценная, потому что соперники сразу предложили высокий темп игры. Мы приняли этот бой и выдержали. В конце, конечно, тяжеловато было, когда пошли удаления. Столько блоков, столько помощи, плюс Тихомиров здорово в воротах отыграл, оставил их в неприкосновенности. 

Вся командная работа дала очень нужный результат. По накалу сегодняшний матч был просто шикарным. Не знаю, как зрителям, а нам, со скамейки, было приятно смотреть и радоваться, как наши парни растут на глазах, держат удар и добиваются нужного результата. Ребят с победой, они сегодня герои!» – главный тренер «Нефтехимика».

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