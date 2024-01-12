Козлов про 0:2 от «Нефтехимика»: «Салават» владел инициативой, но не преодолел оборону. С настроем все хорошо – без голов тяжело выиграть»
Виктор Козлов высказался о поражении от «Нефтехимика».
«Салават Юлаев» уступил со счетом 0:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Владели инициативой и контролировали шайбу, но не смогли преодолеть оборону соперника – очень плотно они действовали на своем пятачке, не пускали наших нападающих.
Моменты, где мы могли сыграть агрессивно, не были достаточно нацелены на ворота. Без голов тяжело выиграть матч.
– «Нефтехимик» заблокировал 25 бросков. Можно ли сказать, что это сыграло свою роль?
– Соперник играл самоотверженно, молодцы. В такой ситуации мы должны играть хитрее, более гибко и находить способы доставить шайбу к воротам.
– Можно ли сказать, что вашим игрокам не хватило настроя?
– С настроем и самоотдачей все было хорошо, но против «Нефтехимика» мы можем играть правильнее.
В Нижнекамске маленькая площадка и противник играет компактно. Мы должны меньше проводить времени в углах и доставлять шайбу на пятак.
– Команда много бросает, но при этом меньше 40 процентов бросков доходят до цели.
– Да, мы должны улучшить нашу игру и бросать точнее.
– В одном из моментов Егор Сучков потерял шайбу при обводке и это почти привело к голу, когда выбежал Илья Ежов. Ошибочно ли поступил форвард?
– Нет. Он пытался обыграть. Да, это было рискованно, как и выход Ильи Ежова из ворот. Это игра, и тут не ошибается тот, кто не рискует.
Одно дело, если бы начал обводить игрок, которому это несвойственно. Егор сыграл слишком рискованно, но не ошибся, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.