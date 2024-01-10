Леонтьев о 3:5 от «Трактора»: «Нефтехимик» отлично провел два периода. В третьем нас поддушили и заставили ошибаться»

Олег Леонтьев оценил поражение от «Трактора» (3:5).

«Нефтехимик» проиграл челябинцам в матче матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Отлично провели первые два периода. Вели в счете, дисциплинированно и правильно играли во всех зонах. В третьем периоде соперник нас поддавил, поддушил и заставил ошибиться, что и привело к такому результату. « » в атаку пошел отыгрываться. Естественно, под таким давлением некоторые наши игроки не справились, что привело к индивидуальным ошибкам и голам.

Была ли усталость? У нас средний возраст 25 лет. Самому возрастному игроку 30, у нас семь человек 2000-го года и моложе. В 20 лет играть можно круглосуточно. Никакой просадки нет, это психология и опыт», – сказал главный тренер « ».