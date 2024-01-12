Хоккеисты МХЛ о спасении женщины с детьми из пожара: «Героями себя не чувствуем. Надеемся, что люди будут помогать друг другу в трудную минуту»

Хоккеисты МХЛ рассказали, как спасли из горящей квартиры женщину с детьми.

Игроки тульского клуба «Академия Михайлова» 18-летний Владимир Истомин и 20-летние Даниил Молодцов и Егор Стругов в ночь на 7 января возвращались из церкви с рождественской службы.

По дороге хоккеисты заметили огонь в многоквартирном доме и услышали, что из горящей квартиры раздаются детские крики о помощи. Стругов бросился к месту происшествия, а двое других игроков начали вызывать экстренные службы спасения.

Стругов вошел в подъезд, нашел дверь горящей квартиры и помог женщине эвакуировать детей из квартиры на лестничную клетку. Истомин и Молодцов будили других жителей многоквартирного дома. По приезде пожарных хоккеисты помогали им в эвакуации людей из задымленного здания.

Спортсменов наградили грамотами за спасение людей.

В интервью Sports.ru хоккеисты вспомнили о событиях того дня.

– Как заметили горящую квартиру? Обсуждали, какие действия предпринять или все само собой происходило?

Истомин: «По пути домой Даниил Молодцов увидел горящее окно, и там уже все действия были интуитивны».

– Насколько быстро удалось сориентироваться?

Молодцов: «Сориентировались моментально, времени думать не было».

– Егор полез в горящую квартиру – как не испугался? Откуда знал, как поступать: слушал инструктаж где-то или по наитию?

Стругов: «Да даже не думал. Когда услышал детские голоса, мозг сам дал команду, а действовал просто осторожно».

– Когда попал в квартиру, что обнаружил? Как защищался от дыма? Как ориентировался в незнакомом пространстве?

Стругов: «Когда попал в квартиру, обнаружил девочку и маму в коридоре, так что долго ориентироваться не пришлось. От дыма защищался рукавом от крутки».

– Остальные ребята тоже спасали жильцов. Не было ли страха пострадать? Что было тяжелее всего сделать?

Истомин: «В такие моменты не думаешь о том, как не пострадать, просто думаешь, как можно быстрее помочь людям. Тяжелее всего, наверно, было дышать в задымленном подъезде».

– Чувствуете ли себя героями? Что сказали друг другу после того, как все закончилось?

Молодцов: «Героями себя не чувствуем, просто помогли людям. В такой ситуации может оказаться каждый. Надеемся, что люди будут добрее друг к другу и будут помогать в трудную минуту. После того, как все закончилось, пожали друг другу руки».

– Как в команде отреагировали на их поступок?

Стругов: «В команде отреагировали положительно, у нас дружная команда, поэтому все выразили слова поддержки».