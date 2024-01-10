Трех хоккеистов МХЛ наградили грамотами за спасение из горящей квартиры женщины с детьми

Трех хоккеистов МХЛ наградили грамотами за спасение при пожаре.

Игроки тульского клуба «Академия Михайлова» 18-летний Владимир Истомин, 20-летние защитники Даниил Молодцов и Егор Стругов в ночь на 7 января возвращались из церкви с рождественской службы.

По дороге хоккеисты заметили огонь в многоквартирном доме и услышали, что из горящей квартиры раздаются детские крики о помощи. Стругов бросился к месту происшествия, а двое других игроков начали вызывать экстренные службы спасения.

«Егор [Стругов] вошел в подъезд, нашел дверь горящей квартиры приоткрытой и смело вошел внутрь, ведь людям срочно требовалась помощь. Он увидел, как женщина пытается спасти своих детей, одна из которых – девочка-подросток, находится без сознания и с явными признаками ожогов.

Хоккеист помог женщине эвакуировать детей из квартиры на лестничную клетку, а затем передать пострадавшую девочку в руки сотрудников скорой медицинской помощи.

В это время двое других героев – Владимир Истомин и Даниил Молодцов ринулись будить других жителей многоквартирного дома. По приезде пожарных хоккеисты АКМ помогали им в эвакуации людей из задымленного здания», – говорится в сообщении МЧС по Тульской области.

Начальник главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов выразил хоккеистом благодарность и наградил их грамотами регионального спасательного ведомства.