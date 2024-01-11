Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов набрал очки в 7-м матче подряд в МХЛ. У него 15 (6+9) баллов на этом отрезке

Один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов набрал три очка в матче МХЛ.

18-летний нападающий забросил шайбу и сделал две голевых передачи в игре против «Капитана» (8:1) в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.

Форвард продлил результативную серию до семи игр в , отметившись на этом промежутке 15 (6+9) баллами.

В общей сложности на данный момент набрал 31 (13+18) балл в 19 играх чемпионата МХЛ.

Хоккеист является одним из фаворитом драфта НХЛ-2024.