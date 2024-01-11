Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов набрал очки в 7-м матче подряд в МХЛ. У него 15 (6+9) баллов на этом отрезке

Теги СКА Капитан НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Иван Демидов Хоккей

Один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов набрал три очка в матче МХЛ.

18-летний нападающий СКА-1946 забросил шайбу и сделал две голевых передачи в игре против «Капитана» (8:1) в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.

Форвард продлил результативную серию до семи игр в МХЛ, отметившись на этом промежутке 15 (6+9) баллами.

В общей сложности на данный момент Иван Демидов набрал 31 (13+18) балл в 19 играх чемпионата МХЛ.

Хоккеист является одним из фаворитом драфта НХЛ-2024.

5 комментариев
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Демидов контракт продлевал? Никто не знает? у него вроде до 25 года был.
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Воспитанник ХК Дмитров , школа , которую я хорошо знаю и тренерский штаб, а также воспитанник Витязя , теперь даже не упоминают , как он в Питере оказался , как и все юные дарования . Теперь воспитанник СКА .
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Статистика в МХЛ не играет никакой роли. Давно надо было перевести Демидова в СКА-Неву.
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Ему надо против взрослых играть. Мудохается много с шайбой, так в КХЛ не дадут делать. Много потерь, ну, понятно, потому что мудохается, потому что может.
А ещё прикол! В декабре ему исполнилось 18, соответственно, маску можно снять, что он и сделал перед игрой не помню с кем. Так вот в том матче не идёт у него игра и всё. Два периода: ни передачи, ни гола. И вот в перерыве он просит напялить маску на шлем. В третьем периоде у него гол и две передачи. И вот так до сих пор катается парень в маске. Забавно.
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Ответ 5kywn5cddd
Демидов контракт продлевал? Никто не знает? у него вроде до 25 года был.
Да, контракт до 25 года, хоть бы он его не продлевал🙏
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