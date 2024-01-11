Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов набрал очки в 7-м матче подряд в МХЛ. У него 15 (6+9) баллов на этом отрезке
Один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов набрал три очка в матче МХЛ.
18-летний нападающий СКА-1946 забросил шайбу и сделал две голевых передачи в игре против «Капитана» (8:1) в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.
Форвард продлил результативную серию до семи игр в МХЛ, отметившись на этом промежутке 15 (6+9) баллами.
В общей сложности на данный момент Иван Демидов набрал 31 (13+18) балл в 19 играх чемпионата МХЛ.
Хоккеист является одним из фаворитом драфта НХЛ-2024.
А ещё прикол! В декабре ему исполнилось 18, соответственно, маску можно снять, что он и сделал перед игрой не помню с кем. Так вот в том матче не идёт у него игра и всё. Два периода: ни передачи, ни гола. И вот в перерыве он просит напялить маску на шлем. В третьем периоде у него гол и две передачи. И вот так до сих пор катается парень в маске. Забавно.