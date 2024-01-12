Бреннан Менелл: «Гусев – большой мастер. В каждом матче поражаюсь тому, на что он способен»

Теги ЦСКА КХЛ Никита Гусев Динамо Бреннан Менелл Хоккей

Бреннан Менелл высоко оценил игру Никиты Гусева.

Ранее «Динамо» обыграло ЦСКА (4:2) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В составе ЦСКА много чемпионов, у них хорошая победная культура. Мы знаем, что обыграть их — всегда непростая задача, и каждый матч с ними будет равным и близким по счету.

Гусев в дерби в очередной раз забил из неочевидной позиции? Он – великолепный игрок, может забить откуда угодно. Большой мастер, играть с ним – большая честь. В каждом матче поражаюсь тому, на что он способен», – сказал защитник московского «Динамо».

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1 комментарий
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Еще больше поражается, на что он способен после матча
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