Бреннан Менелл: «Гусев – большой мастер. В каждом матче поражаюсь тому, на что он способен»

Бреннан Менелл высоко оценил игру Никиты Гусева.

Ранее «Динамо» обыграло ЦСКА (4:2) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В составе ЦСКА много чемпионов, у них хорошая победная культура. Мы знаем, что обыграть их — всегда непростая задача, и каждый матч с ними будет равным и близким по счету.

Гусев в дерби в очередной раз забил из неочевидной позиции? Он – великолепный игрок, может забить откуда угодно. Большой мастер, играть с ним – большая честь. В каждом матче поражаюсь тому, на что он способен», – сказал защитник московского «Динамо».