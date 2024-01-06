Менелл о гражданстве РФ: «Когда играет гимн России – это теперь отзывается во мне совсем иначе»

Бреннан Менелл рассказал, как на него повлияло российское гражданство.

– Что изменилось, когда ты получил российский паспорт? Может, тебе открылись тайны загадочной русской души?

– Этого пока не произошло. Прямо кардинально ничего не поменялось, разве что ребята хотят теперь, чтобы я разговаривал с ними только по-русски. Думаю, я сам себя чувствую немного иначе. Например, когда играет гимн России – это теперь отзывается во мне совсем иначе.

– И как успехи в русском?

– (Говорит на русском) Сейчас не хорошо. Мне нужно учить больше.

– Это впечатляюще! И как ты изучаешь язык, самостоятельно или с преподавателем?

– Я делаю немного и так, и так. В начале года у меня были регулярные занятия с репетитором, но потом она вернулась обратно в Северную Америку. И с моим графиком и разницей во времени наши занятия стали проходить намного реже.

Поэтому сейчас я больше учу самостоятельно. Стараюсь учить хотя бы чуть-чуть, но каждый день, – отметил защитник « ».