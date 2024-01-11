О гражданстве РФ думают еще 3 североамериканца – американец и два канадца. Об этом сказал Менелл
Еще три североамериканских хоккеиста допускают получение гражданства России.
Об этом рассказал игрок «Динамо» Бреннан Менелл, получивший паспорт РФ. Также гражданство дали Брендану Лайпсику (СКА) и Кэмерону Ли («Амур»).
«Мы действительно много общались, особенно с Кэмом Ли после Матча звезд в Санкт‑Петербурге.
Но еще несколько других ребят обращались ко мне в связи с получением российского гражданства, уточняют детали, хотели понять мой опыт.
Как минимум с тремя ребятами у меня был разговор, посмотрим, сможет ли кто‑то из них пройти этот путь.
Для кого‑то этот процесс будет легче, для кого‑то – сложнее. Один из них американец, еще двое – канадцы», – сказал защитник «Динамо» Бреннан Менелл.
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А, стоп