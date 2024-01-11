О гражданстве РФ думают еще 3 североамериканца – американец и два канадца. Об этом сказал Менелл

Теги КХЛ Динамо натурализация Матч ТВ Бреннан Менелл Кэмерон Ли Хоккей

Еще три североамериканских хоккеиста допускают получение гражданства России.

Об этом рассказал игрок «Динамо» Бреннан Менелл, получивший паспорт РФ. Также гражданство дали Брендану Лайпсику (СКА) и Кэмерону Ли («Амур»).

«Мы действительно много общались, особенно с Кэмом Ли после Матча звезд в Санкт‑Петербурге.

Но еще несколько других ребят обращались ко мне в связи с получением российского гражданства, уточняют детали, хотели понять мой опыт.

Как минимум с тремя ребятами у меня был разговор, посмотрим, сможет ли кто‑то из них пройти этот путь.

Для кого‑то этот процесс будет легче, для кого‑то – сложнее. Один из них американец, еще двое – канадцы», – сказал защитник «Динамо» Бреннан Менелл.

СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита

Путин натурализовал уже двух легионеров в КХЛ. Ну и зачем нужен был лимит?

33 комментария
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Ответ Ебздрогыч
Ну канадцы понятно кто - Кросби и Макдэвид, а вот кто же этот таинственный американец?
очевидно Мэттьюс, ему же надо свой самый большой контракт перевести на налогообложение 13%
+47
-2
+45
Ну канадцы понятно кто - Кросби и Макдэвид, а вот кто же этот таинственный американец?
+44
-7
+37
Чё там думать. Пятая экономика мира. ФРГ на днях обогнали. Надо вступать в гражданство
+32
-4
+28
Ответ Евгений Солонинкин
очевидно Мэттьюс, ему же надо свой самый большой контракт перевести на налогообложение 13%
по его контракту сразу 15%. не отставай от жизни)))
+16
0
+16
США - Остон Мэттьюс.
Канада - Коннор МакДевид и Нэйтан МакКиннон.
+15
-1
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Звучит как рекламная акция:
Натурализуй двух канадцев и получи поспорт для американца в подарок.
+10
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+9
У лимита на легионеров оказался неожиданный идеологический плюс.
+9
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+8
вручите им повестки в военкомат, как свежеиспеченным гражданам страны
+10
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+7
В очередь, с##### дети!
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Ответ Dolard
Ну тут ничего удивительного. С налогами проще, легионерами считаться не будут. Одни плюсы
На налоги никак не влияет гражданство, можно быть негражданином, но резидентом. Тем более все хоккеисты ВКСники, и без статуса резидента хорошо с налогами.
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+2
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Чё там думать. Пятая экономика мира. ФРГ на днях обогнали. Надо вступать в гражданство
Так там и Япония по словам чиновника еле дышит , скоро и ее обгонят!!!
+3
-1
+2
Раздача паспортов под девизом "Стране нужны рабочие руки"
+1
0
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Ответ Orion_17
по его контракту сразу 15%. не отставай от жизни)))
Пусть только примет-обнулят , с обнулениями у нас усе хоккей.
+2
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Ну тут ничего удивительного. С налогами проще, легионерами считаться не будут. Одни плюсы
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Такие новости приятно читать. Россия хорошая страна для хороших ребят. Добро пожаловать
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Гражданство РФ продается как побрякушки в переходе
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Ответ Neofit#11
В очередь, с##### дети!
Красота!
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Ответ Ярик01
Стихи Пушкина, что почему-то Ротен называет цитатами, учат?
Наверное, потому, что Ротен упоминал стихи отрывками, а не целиком
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Ответ Сергей Галынский
Магазины пустые? Кушать нечего? Бак не заправить? Так вы просто работать не хотите
Ещё скажи, что отопления нет!

А, стоп
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Ответ Персональные данные Номер 67327384
Чё там думать. Пятая экономика мира. ФРГ на днях обогнали. Надо вступать в гражданство
Не пятая. ВВП по ППС - утешительный показатель для бедных.
+2
-2
0
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Чё там думать. Пятая экономика мира. ФРГ на днях обогнали. Надо вступать в гражданство
Магазины пустые? Кушать нечего? Бак не заправить? Так вы просто работать не хотите
+11
-11
0
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Чё там думать. Пятая экономика мира. ФРГ на днях обогнали. Надо вступать в гражданство
Достойно ))) 👍
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Ответ Макгрэди номер 1
Он. Вездесущий, вездесующий.
точно сующий? может впускающий?)
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Ответ Ромарио163
Бари, пока дают, называется) А они в курсе, что новоиспечённых россиян могут отправить на ... три буквы?
Об этом даже неновоиспеченеые россияне-хоккеисты не в курсе
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Ответ Операция Ы
Комментарий удален модератором
Он. Вездесущий, вездесующий.
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Ответ Ромарио163
Бари, пока дают, называется) А они в курсе, что новоиспечённых россиян могут отправить на ... три буквы?
Комментарий удален модератором
Ответ Ебздрогыч
Ну канадцы понятно кто - Кросби и Макдэвид, а вот кто же этот таинственный американец?
наверное третий это Овечкин)
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Ответ Ебздрогыч
Ну канадцы понятно кто - Кросби и Макдэвид, а вот кто же этот таинственный американец?
Байден.
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А что они о нём думают - не сказал, лол.
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