Василий Атанасов: «Контактирую с некоторыми клубами НХЛ. Пока сконцентрирован на «Торпедо»

Теги Торпедо НХЛ КХЛ Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов сообщил о контактах с клубами НХЛ.

– На драфте НХЛ вас не выбрал ни один клуб. Не было обидно?

– На протяжении трех лет проводил беседы с представителями нескольких коллективов, но они выбрали других перспективных ребят. Ничего против этого не имею.

Сейчас тоже контактирую с некоторыми клубами в НХЛ, только уже не по драфту. Разумеется, с кем конкретно, называть не могу. Речь о различных вариантах сотрудничества, например, о работе в тренировочном лагере.

Пока у меня действующий контракт с «Торпедо», и я сконцентрирован на выступлении за нижегородцев. Еще не заглядываю так далеко в будущее, – сказал нападающий «Торпедо».

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2 комментария
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