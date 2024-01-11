Василий Атанасов: «Контактирую с некоторыми клубами НХЛ. Пока сконцентрирован на «Торпедо»
Василий Атанасов сообщил о контактах с клубами НХЛ.
– На драфте НХЛ вас не выбрал ни один клуб. Не было обидно?
– На протяжении трех лет проводил беседы с представителями нескольких коллективов, но они выбрали других перспективных ребят. Ничего против этого не имею.
Сейчас тоже контактирую с некоторыми клубами в НХЛ, только уже не по драфту. Разумеется, с кем конкретно, называть не могу. Речь о различных вариантах сотрудничества, например, о работе в тренировочном лагере.
Пока у меня действующий контракт с «Торпедо», и я сконцентрирован на выступлении за нижегородцев. Еще не заглядываю так далеко в будущее, – сказал нападающий «Торпедо».