Атанасов о Ларионове: «Для меня загадка, как один человек способен разбираться абсолютно во всем. Ни разу не видел, чтобы он повышал голос на кого-то»

Василий Атанасов высказался о тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.

– В чем конкретно заключаются мудрость и философия ?

– Для меня загадка, как один человек способен разбираться абсолютно во всем. К нему можно обратиться за советом по любому поводу и получить ответ, который даже не приходил в голову. Допустим, у тебя есть три варианта решения проблемы, а он предложит четвертый.

Потом удивляешься, как сам не додумался до этого. В качестве примера приведу непростой этап восстановления после травмы плеча в прошлом году. Сами понимаете, в такие моменты неделя тянется за три.

Игорь Николаевич нашел нужные слова и объяснил, как правильно относиться к произошедшему. Да и партнеры поддерживали изо всех сил. Благодаря этому все прошло легче.

– Со стороны он производит впечатление крайне спокойного, уравновешенного человека. Он способен накричать на вас в раздевалке?

– Ни разу не видел, чтобы он повышал голос на кого-то. Ларионов всегда абсолютно спокоен. Все решается в диалоге. Что очень важно: если даже ты допустил грубую ошибку, тебе за это никогда не прилетит. Напротив, он расставит правильные акценты, подскажет, и ты поймешь, где был неправ.

Но мы, конечно, понимаем, когда наставник близок к гневу. Порой ощущается, как он сдерживает себя. Бывает, у нас ничего не получается. Игорь Николаевич заходит в раздевалку, а в глазах огонек. Но воли эмоциям все равно не дает, – сказал форвард « ».