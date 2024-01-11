Овечкин поучаствовал в благотворительной тренировке в США: «Важно дарить детям улыбки»

Александр Овечкин поучаствовал в благотворительной тренировке.

Капитан « » в седьмой раз принял участие в тренировке для детей, организованной Американской ассоциацией речи, языка и слуха (ASHA). На льду занимались около 50 детей.

беседовал и фотографировался с детьми, но не принял участия в ледовых упражнениях из-за травмы.

«Всегда приятно видеть улыбки на лицах. Думаю, дети запоминают такое, им это нравится, родители ценят это, всем весело. Хоккейное сообщество растет очень быстро, и я думаю, что для нас важно дарить болельщикам, детям, людям улыбки и воспоминания», – сказал россиянин.

Овечкин – посол ASHA с 2014 года.

Фото: www.nhl.com