Овечкин поучаствовал в благотворительной тренировке в США: «Важно дарить детям улыбки»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин поучаствовал в благотворительной тренировке.

Капитан «Вашингтона» в седьмой раз принял участие в тренировке для детей, организованной Американской ассоциацией речи, языка и слуха (ASHA). На льду занимались около 50 детей.

Овечкин беседовал и фотографировался с детьми, но не принял участия в ледовых упражнениях из-за травмы.

«Всегда приятно видеть улыбки на лицах. Думаю, дети запоминают такое, им это нравится, родители ценят это, всем весело. Хоккейное сообщество растет очень быстро, и я думаю, что для нас важно дарить болельщикам, детям, людям улыбки и воспоминания», – сказал россиянин.

Овечкин – посол ASHA с 2014 года.

Фото: www.nhl.com

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5 комментариев
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Глядя на комплекцию юных хоккеистов, я понимаю, что я еще вполне в неплохой форме
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Ответ Ебздрогыч
Глядя на комплекцию юных хоккеистов, я понимаю, что я еще вполне в неплохой форме
Да, Ови на их фоне стройным кипарисом выглядит)))
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почему вы не выкладываете тренировки с детьми в школе Динамо?
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Ответ VladosParovoz
Где вы хейтеры Овечкина? Скорее набрасывайтесь! Фас!
молодец питинец,любит американских детей
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